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Řidič se zamyslel a vjel pod vlak. Srážka v Hodoníně se obešla bez zranění

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Dennívýzva
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Srážka auta s osobním vlakem na železničním přejezdu v Hodoníně se naštěstí obešla bez zranění. Řidič podle policie vjel na koleje, aniž by se přesvědčil, zda může bezpečně pokračovat. Škoda přesáhla 200 tisíc korun. Policisté zároveň připomínají letošní tragické nehody na Hodonínsku.
Řidič se zamyslel a vjel pod vlak. Srážka v Hodoníně se obešla bez zranění

Řidič se zamyslel a vjel pod vlak. Srážka v Hodoníně se obešla bez zranění

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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