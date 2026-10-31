Řidič se zamyslel a vjel pod vlak. Srážka v Hodoníně se obešla bez zranění

Řidič se zamyslel a vjel pod vlak. Srážka v Hodoníně se obešla bez zraněníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Řidič se zamyslel a vjel pod vlak. Srážka v Hodoníně se obešla bez zraněníZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 31.10.2026 10:30
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