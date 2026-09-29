Vezměte zbytky z lednice a udělejte s nimi toto. Děti se mohou radostí zbláznit

Na zapečených těstovinách mě baví, že se u nich nemusí přesně dodržovat recept. Když mám v lednici uzenou šunku, nakrájím ji na kostičky a vrazím ji tam. Jindy opeču měkký salám nebo nakrájím na malé kousky anglickou slaninu. K tomu cibule, paprika, hrášek, kukuřice nebo třeba pár žampionů. Co zrovna je.
A vůbec nevadí, když některou surovinu nemáte. Tohle není recept, kvůli kterému bych běžela do obchodu pro konzervu hrášku nebo přesně 120 gramů sýra. Právě naopak. Je to jídlo pro chvíle, kdy chcete spotřebovat to, co už doma máte.
Těstoviny, které nemusí skončit v koši
Zapečené těstoviny jsou také jeden z nejjednodušších způsobů, jak využít uvařené těstoviny z předchozího dne. Nemusíte kvůli nim znovu vařit. Pokud jich zbylo málo, klidně přidejte další druh. Kolínka ve společnosti vrtulek sice nevypadají jako z kuchařské knihy, ale v pekáči se všechny rozdíly ztratí.
Důležité je především to, aby měly těstoviny kolem sebe dostatek směsi, která je spojí. Já nejčastěji používám vejce a smetanu, ale upřímně, místo smetany se dá použít i plnotučné mléko. Sýr potom částečně vmíchám do směsi a zbytek nasypu navrch. V troubě se všechno spojí a nahoře vznikne zlatavá vrstva, kvůli které se vyplatí počkat těch pár minut navíc.
A pokud máte doma jen sýr, těstoviny a trochu slaniny, vůbec nic se neděje. Přidáte cibuli, trochu pepře a vejce rozšlehaná v mléce, a máte jednoduchou večeři, kterou budou jíst i vybíravé děti.
Recept na zapečené těstoviny podle toho, co najdete v lednici
Následující recept berte jako základ. Uzeninu můžete měnit podle chuti a zeleninu podle zásob v lednici. Hodí se třeba paprika, hrášek, kukuřice, cuketa nebo žampiony.
Počet porcí: 4
Příprava a pečení: asi 45 minut
Ingredience
- 400 g uvařených těstovin
- 150 g uzené šunky, měkkého salámu nebo anglické slaniny
- 1 menší cibule
- 1 paprika
- 100 až 150 g zeleniny
- 3 vejce
- 200 ml smetany na vaření nebo plnotučného mléka
- 120 až 150 g strouhaného sýra
- 1 lžíce oleje nebo kousek másla
- sůl podle chuti
- čerstvě mletý pepř
- špetka majoránky nebo oregana
Jak na ně
- Troubu předehřejte na 190 °C. Zapékací nádobu lehce vymažte máslem nebo olejem.
- Cibuli nakrájejte nadrobno. Pokud používáte slaninu nebo salám, dejte je nejprve na pánev a krátce opečte. U šunky stačí jen nakrájet a přidat později.
- K uzenině přidejte cibuli a po chvíli také papriku a další zeleninu. Všechno několik minut restujte.
- Do větší mísy dejte uvařené těstoviny, přidejte směs z pánve a případně také nakrájenou šunku. Opepřete a podle slanosti uzeniny a sýra opatrně osolte.
- V jiné misce prošlehejte vejce se smetanou. Přidejte asi polovinu nastrouhaného sýra a špetku majoránky nebo oregana.
- Vaječnou směs nalijte k těstovinám a všechno dobře promíchejte. Pokud směs působí příliš suchá, přidejte ještě trochu mléka nebo smetany.
- Těstoviny přendejte do zapékací nádoby a povrch posypte zbytkem sýra.
- Pečte přibližně 25 až 30 minut, dokud sýr nahoře nezezlátne a směs se uvnitř neprohřeje.
- Po vytažení nechte pekáč několik minut stát. Těstoviny trochu zpevní a budou se lépe porcovat.
Co do nich můžete přidat
Právě tady začíná ta nejlepší část. Pokud máte v lednici zbytek pečeného kuřete, klidně ho použijte místo uzenin. Ze zeleniny můžete použít skoro všechno, co nepotřebuje dlouhé vaření. Papriku, cuketu, brokolici, hrášek, kukuřici nebo houby.
A co se týče sýra, není potřeba se držet jednoho druhu. Eidam, gouda, čedar, mozzarella nebo několik zbytků různých sýrů udělají svou práci. Jen je dobré myslet na to, že slanější uzenina a výrazný sýr už samy o sobě jídlo dochutí. Se solí proto šetřete.
Zapečené těstoviny jsou zkrátka jeden z těch receptů, u kterých se vyplatí nechat recept chvíli stranou a podívat se nejdřív do lednice. Možná tam není skoro nic. Ale dohromady z toho může být celý chutný pekáč.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá