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Vezměte zbytky z lednice a udělejte s nimi toto. Děti se mohou radostí zbláznit

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Někdy stačí otevřít lednici a je jasno. Zbytek těstovin, kousek sýra a nějaký ten měkký salám se tu najde skoro vždycky. Přidám vejce se smetanou, všechno promíchám a za chvíli jde do trouby pekáč, který bez velkého nakupování nakrmí celou rodinu.
Vezměte zbytky z lednice a udělejte s nimi toto. Děti se mohou radostí zbláznit

Vezměte zbytky z lednice a udělejte s nimi toto. Děti se mohou radostí zbláznit

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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