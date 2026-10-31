Střelák: Ligu zachránila parta, vzpomíná Kladrubský. Na Dynamo zatím chodit nedokáže

Kladrubský dnes trénuje Hlubokou nad Vltavou ve čtvrté lize a zároveň pracuje jako scout pro německou hráčskou agenturu. Moderátorům podcastu popsal, že nabídku zpočátku odmítal. „S tím, že mi zavolali, jestli bych se nechtěl přidat k nim, tak jsem mu řekl rovnou, že nesnáším agenty," říká Jiří Kladrubský, bývalý kapitán Dynama. Zástupce agentury za ním podle jeho slov přijel hned druhý den z Frankfurtu a po dlouhém rozhovoru se dohodli. Kvůli nové práci a rodině odmítl další trenérské nabídky.
Hráčskou kariéru mu ukončilo vážné zranění achillovy šlachy, do které se podle jeho slov dostala infekce. Strávil zhruba dva měsíce v nemocnici a podstoupil několik operací. Také o tomto období se v rozhovoru rozpovídal.
Na Hluboké tvoří trenérskou dvojici s Rudolfem Otepkou, v kádru má mimo jiné Jiřího Skaláka. Postup do třetí ligy podle Kladrubského klub láká, kádr na něj ale zatím připravený není. Cílem trenérů je zlepšovat se postupně každou sezonu.
Velkou část rozhovoru zabraly vzpomínky na baráž s Táborskem v roce 2024, v níž Dynamo uhájilo první ligu. „Udělala se parta a já celou dobu tvrdím, že se to zachránilo jenom kvůli té partě, co tam byla, kvůli těm charakterům, co tam byly za hráče," hodnotí Kladrubský. Řeč přišla i na návrat na lavičku s Jiřím Lerchem v lednu 2025, kdy tým přebírali na posledním místě. Sestup se tehdy odvrátit nepodařilo a Kladrubský toto období popisuje jako psychicky mimořádně náročné.
Dnešní situaci kolem klubu označuje za smutný příběh. „Neměl jsem odvahu jít na Dynamo. Neměl. Rád bych šel. Rád bych šel se svým synem. (…) Já bych mu rád ukázal, kde jsem hrál," přiznává. Chválí naopak práci akademie, jejíž odchovanci dnes tvoří základ A-týmu ve třetí lize.
Moderátoři se ptali i na to, jak by mohl vypadat restart klubu. „Kdyby to byli Jihočeši, tak prostě znaj tady to prostředí, ví, jak to funguje, a byla by to podle mě nejsnazší cesta to nastartovat správně," vysvětluje Kladrubský. Na otázku, zda bude Dynamo za pět let znovu v první lize, odpověděl zdrženlivě: „Za pět let podle mě tam ještě nebude. Budu se rád mýlit, ale obávám se, že ne," dodává.
Nejen o tom je nejnovější epizoda podcastu Střelák, která je k dispozici na YouTube, Spotify, Apple Podcasts nebo na fotbalovém TV kanále Ballcasterz.