Tahle 1 zapomenutá pomazánka bývala hitem nedělních snídaní. Dnes ji uděláte za pár korun a mísa je hned prázdná

O víkendu se dřív snídalo pomalu. V kuchyni voněl čerstvý chleba a na stole často stála obyčejná mísa, která se vyprázdnila rychleji než košík s pečivem. Časem ji vytlačily kupované krémy a tavené sýry a skoro se na ni zapomnělo. Škoda, protože ji zvládne úplný začátečník a peněženku skoro nepocítí. Řeč je o drožďové pomazánce.
Proč se mísa vyprázdnila dřív než topinky
Kouzlo téhle pomazánky je v tom, jak sedne k čerstvému pečivu. Nejlíp chutná ještě vlažná, rozetřená na voňavém krajíci a posypaná nasekanou pažitkou nebo kolečky jarní cibulky. Je vláčná, jemná a zasytí, takže po jednom chlebíčku většinou nikdo nezůstane.
Bývala proto běžnou svačinou v domácnostech i ve školních kuchyních. Hodně lidí si ji spojuje s dětstvím a s kuchyní prarodičů, kde se mazala na právě odkrojený krajíc. Kdo ji ochutná dnes, obvykle si vzpomene, proč se kdysi mísa vyprazdňovala tak rychle.
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Recept se zrodil ve skromnějších dobách, kdy musela domácnost vyjít s tím málem, co zbylo ve spíži. Velký výběr surovin tehdy nikdo nečekal. Stačilo pár základních věcí:
cibule, pár kostek čerstvého droždí, dvě vejce, kousek másla.
Dochutit se pak dá solí a pepřem a základ pomazánky je hotový.
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Suroviny opravdu vyjdou na pár korun a poskládáte je z běžné spíže. Navíc je celá příprava rychlá, hotovi budete zhruba za čtvrt hodiny. Chuť se dá oživit troškou mleté papriky nebo kmínu, ale pomazánka obstojí i bez koření.
Bojíte se chuti droždí? Po osmažení zmizí
Hodně lidí má z droždí respekt, protože syrové kvasnice voní i chutnají hodně výrazně. Při krátkém osmažení se ale jejich ostrá chuť ztratí. Když se pak vmíchají vejce, vznikne jemný krém, jehož chuť připomíná spíš houby nebo oříšky než čerstvé kvasnice.
Ostrá vůně syrového droždí se při krátkém osmažení ztratí a v hotové pomazánce zůstane jen jemná oříšková chuť. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Ve výsledku po ní sáhnou i tací, které by kostka syrového droždí spolehlivě odradila. Z nenápadné suroviny se po pár minutách na pánvi stane překvapivě lahodná dobrota.
Přečtěte si také: Ani mikrovlnka, ani trouba. Zbytky jídla ohřejete nejlépe na 1 místě, na které nikdo nemyslí Jak drožďovou pomazánku připravit krok za krokem Na rozehřátém másle orestujte najemno nakrájenou cibuli dozlatova. Kvasnice nadrobte přímo do pánve, ztlumte plamen a míchejte tak dlouho, než se rozpustí a rozvoní. Pak vmíchejte vejce a zpracujte je jako míchaná, dokud hmota neztuhne do krému. Nakonec osolte a opepřete podle chuti.
Chuťově vynikne nejvíc, když ji na čerstvé pečivo nanesete ještě teplou. Kdo si dá záležet, krajíce předtím krátce opeče na pánvi na kousku másla. Navrch patří pažitka nebo jarní cibulka, ozdobit se dá i rajčetem či paprikou. Zbytek uzavřete do dózy a dejte do chladu, kde si kvalitu udrží zhruba tři dny.
Proč se k ní vyplatí vrátit
Kromě nízké ceny a dobré chuti má drožďová pomazánka i nutriční přínos. Droždí patří mezi suroviny bohaté na vitaminy skupiny B a nabídne i slušnou dávku bílkovin, jedna porce jich dodá kolem patnácti gramů. Naši předci sice nerozebírali živiny na jednotlivé složky, přesto ze zkušenosti věděli, že po drožďové pomazánce hlad rychle zmizí.
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Za hranicemi navíc bývá kostka čerstvého droždí nedostatkové zboží. Britové proto podobnou slanou chuť řeší přes Marmite, hustou pastu z kvasnicového výtažku. U nás přitom stačí zajít do obchodu pro kostku droždí a za pár korun máte základ pomazánky, která vrací na stůl kus poctivé domácí kuchyně.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/recept/drozdova-pomazanka, https://www.klasicke-recepty.cz/drozdova-pomazanka/, https://www.toprecepty.cz/recept/16227-babiccina-drozdova-pomazanka/, https://www.ceskatelevize.cz/porady/12059685760-co-nase-babicky-umely-a-na-co-my-jsme-zapomneli/11098-recepty/9068-drozdova-pomazanka/, https://www.bydlimekvalitne.cz/retro-drozdova-pomazanka-vas-vrati-do-detstvi-pripravte-si-ji-podle-receptu-nasich-babicek