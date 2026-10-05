Vyhlašujeme nejlepší levné večeře pro lidi 60+. Hrachová kaše zasytí a nestojí víc než 25 Kč

Krajíc chleba, plátek salámu a hrnek čaje. Takhle vypadá večeře v mnoha domácnostech, kde děti už dávno odešly z domu a vařit jen pro sebe se nikomu nechce. Odborníci na výživu starších lidí ale upozorňují, že se takové odbývání může časem nenápadně vymstít. Vybrali jsme proto tři teplé večeře, které vyjdou levně, dobře zasytí a tělu po šedesátce dodají to, co mu nejčastěji chybí.
Proč večer nestačí chleba s čajem
Nutriční specialisté se shodují, že senioři v jídle často šetří. Kdo jí sám, mnohdy nemá chuť stát kvůli jedné porci u plotny a sáhne po tom, co je zrovna po ruce. Rychlé studené večeře sice zaženou hlad, bílkovin ale tělu dodají jen málo.
Právě nedostatek bílkovin patří ve vyšším věku k nejčastějším výživovým problémům. S přibývajícími roky tělo o svaly přirozeně přichází, a když mu chybí stavební materiál, jde to rychleji. Slábne síla v nohou a roste riziko pádu. Po šedesátce je přitom potřeba bílkovin vyšší než v mladším věku a bílkoviny by se měly objevit v každém jídle včetně večeře.
Podle čeho jsme vybírali
Do výběru prošla jen jídla, u kterých se porce vejde zhruba do 25 Kč, i když se ceny samozřejmě liší podle obchodu a aktuálních akcí. Druhou podmínkou byl levný zdroj bílkovin, a ten nabízejí hlavně luštěniny, vejce, tvaroh a sýr.
Třetím měřítkem byla šetrnost k žaludku. Lékaři i nutriční terapeuti starším lidem doporučují spíš vařená a dušená jídla než smažená a raději menší porce. Večeře má zasytit a přitom před spaním příliš nezatížit trávení.
Bronz: zapečené brambory se sýrem
Brambory se nejprve uvaří, pak se nakrájí na plátky a s cibulí a hrstí strouhaného sýra se jen krátce zapečou. Podle propočtu webu Top.cz z června 2025 vyjde tahle večeře pro dva na 40 Kč, takže porce stojí kolem 20 Kč.
Zapečené brambory se sýrem vyjdou asi na 20 Kč za porci a bílkoviny k nim doplní tvaroh nebo jogurt. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Bílkovin má jídlo méně než luštěniny, proto se k němu hodí miska bílého jogurtu nebo tvarohu s nasekaným koprem. Zakysané mléčné výrobky a tvaroh navíc starší lidé obvykle snášejí lépe než obyčejné mléko.
Stříbro: polévka z červené čočky
Červenou čočku není nutné namáčet a doměkka se uvaří asi za čtvrt hodiny. Nutriční terapeutka Lenka Malinová ji seniorům doporučuje i proto, že se tráví snáz než jiné luštěniny. Stačí k ní cibule, kousek kořenové zeleniny a lžička mleté papriky.
Hrnec takové polévky pro dva strávníky spočítal stejný web na 45 Kč. Čerstvou zeleninu klidně nahradí mražená ze sáčku, protože zmrazením podle téže terapeutky o živiny nepřichází. S krajícem chleba polévka zasytí na celý večer.
Zlato: hrachová kaše
Hrachová kaše zvítězila cenou i sytostí. Do limitu 25 Kč za porci se vejde s velkou rezervou, protože v loňském propočtu Top.cz stál hrnec pro dva lidi 23 Kč. Hrách navíc dodá bílkoviny i vlákninu.
Hrachová kaše vyšla ve výběru nejlépe, protože je levná a dodá tělu bílkoviny i vlákninu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Řada lidí se luštěnin večer bojí kvůli nadýmání. Pomáhá hrách předem namočit a před vařením mu vyměnit vodu, jak radí i Úsporná kuchařka Ministerstva práce a sociálních věcí. Gerontoložka Božena Jurašková doporučuje přidat saturejku, která nadýmání tlumí.
K hrachové kaši se hodí kyselá okurka a místo uzeniny vařené vejce, které přidá další bílkoviny. Vejce ostatně ministerská kuchařka servíruje i k čočce na kyselo, takže máte tip na další večer.
Všechny tři večeře přehledně shrnuje tabulka:
Umístění Večeře Cena pro dva podle Top.cz Co k ní přidat Zlato hrachová kaše 23 Kč kyselá okurka a vařené vejce Stříbro polévka z červené čočky 45 Kč krajíc chleba Bronz zapečené brambory se sýrem 40 Kč miska bílého jogurtu nebo tvarohu s koprem Méně soli, víc zeleně
S věkem slábne chuť i čich a jídlo může připadat mdlé. Lepší než přisolovat je dochutit talíř bylinkami, třeba libečkem, pažitkou nebo bazalkou.
„Jídlo musí být výrazné, aby zaujalo chuť klienta, ale sůl se musí omezovat,“ uvedla pro Český rozhlas Zlín nutriční terapeutka Lenka Malinová. Kdo má od lékaře předepsanou dietu, měl by skladbu večeří probrat s ním nebo s nutričním terapeutem.
Zdroje: https://www.top.cz/levne-recepty-uvarte-obed-nebo-veceri-do-50-kc, https://www.mpsv.cz/documents/20142/372821/Usporna_kucharka.pdf, https://zlin.rozhlas.cz/nechutenstvi-ve-stari-jak-motivovat-seniory-ke-kvalitnimu-stravovani-radi-9610928, https://www.denik.cz/zdravy-zivot/jak-nakrmit-seniory-vitalita-z-talire-je-velmi-dulezita-21220722.html, https://www.vitalia.cz/clanky/dalsi-velky-problem-ceskych-senioru-odbyvanim-jidla-si-podkopavaji-zdravi/, https://pardubice.rozhlas.cz/jak-udrzet-pevne-telo-i-po-padesatce-pridejte-vlakninu-a-bilkoviny-9646539, https://ceskeduchody.cz/zdravi/jak-udrzet-svaly-po-sedesatce, https://www.denik.cz/gastronomie/levna-jidla-pod-25-korun.html