Hokejový paradox. Rusové mohou po návratu do světového hokeje vystrnadit z MS Ukrajinu

Ukrajinští hokejisté v květnu v polském Sosnovci porazili Japonsko 3:1 a slavili postup mezi elitu, kam se dostali poprvé po zhruba dvou desetiletích. Necelého půl roku nato, 30. října 2026, rozhodla Sportovní arbitráž (CAS) v Lausanne, že Mezinárodní hokejová federace (IIHF) musí s okamžitou účinností pustit Rusko na šampionáty sezony 2026/2027. Verdikt má jeden háček, o kterém v Lausanne nikdo nerozhodoval. Mistrovství světa mužů v Německu už má rozlosované skupiny, šestnáct účastníků a žádné volné místo. Kdyby IIHF trvala na stávajícím počtu a řídila se žebříčkem, nejohroženějším týmem by byla právě Ukrajina. Země, kterou Rusko napadlo, by tak mohla doplatit na návrat agresora do hry.
Verdikt, který nic neuklidil
Cesta Ruska zpět vedla přes několik právních kol. V lednu 2026 Rada IIHF rozhodla, že reintegrovat ruské a běloruské týmy pro sezonu 2026/2027 není bezpečné. V květnu její Disciplinární rada toto rozhodnutí zrušila, výslovně však dodala, že to neznamená automatický návrat Ruska. V červenci Rada po přezkumu své zamítnutí zopakovala a odkázala na bezpečnost, provozní proveditelnost a integritu soutěží.
Tento poslední krok CAS fakticky smetl. Podle agentury AP a lotyšského veřejnoprávního portálu LSM arbitráž konstatovala, že argumenty IIHF o bezpečnosti a dalších rizicích nebyly podložené dostatečnými důkazy. Zákaz účasti sportovců jedné země mohou podle CAS ospravedlnit jen podložené bezpečnostní obavy. Otázkou neutrality ani organizačními dopady se soud nezabýval.
Federace v oficiálním
stanovisku vyjádřila zklamání, verdikt ale respektuje. Zároveň přiznala, že rozhodnutí neřeší formát, rozpis, cestování, ubytování ani bezpečnostní opatření. Tohle všechno musí „urgentně“ posoudit sama a praktické řešení oznámí později. Právně se tedy Rusko vrací. Prakticky zatím ne. Šestnáct míst a o jednoho zájemce víc
Mistrovství světa 2027 se podle oficiálního programu hraje od 14. do 30. května v Düsseldorfu a Mannheimu, úvodní zápas Švýcarska s Německem se odehraje už 13. května v Gelsenkirchenu na fotbalovém stadionu. Skupiny IIHF zveřejnila v červnu: dvě po osmi týmech, Ukrajina ve skupině A v Mannheimu jako nováček.
Pak přichází na řadu žebříček. Podle aktuálního mužského
žebříčku IIHF vypadá srovnání takto:
Tým Body v žebříčku IIHF Status Rusko 5 510 vedeno mimo účastníky sezony 2026/2027 Ukrajina 3 995 19. místo mezi účastníky, nejníže ze všech týmů MS 2027
Rusko má i po letech nucené pauzy víc bodů než kterýkoli ze šestnácti aktuálních účastníků šampionátu. Ukrajina je naopak z této šestnáctky nejníže. IIHF zatím nijak nenaznačila, že by Ukrajina měla o místo přijít. Pokud by ale federace chtěla Rusko zařadit a zároveň zachovat šestnáct týmů, sportovně-tabulková logika míří jediným směrem, a to na Kyjev.
Druhou cestou by bylo rozšíření turnaje. S osmnácti týmy by se Rusko vešlo, aniž by kdokoli musel odejít, a uvolnil by se i prostor pro úpravy v systému postupů a sestupů. Oficiálně však nic takového na stole není. IIHF mluví jen obecně o revizi soutěžních formátů. A taková revize by znamenala přepočítat skupiny, počty zápasů, dny volna, televizní plán, kapacitu hal a hotelů i bezpečnostní koncept. Půl roku před turnajem je to spíš přestavba než korekce.
Ukrajina si místo vybojovala na ledě
Právě tady se paradox vyostřuje nejvíc. Ukrajina na mistrovství nepřišla na pozvánku ani díky výjimce. V divizi IA v Sosnovci šla do posledního dne s nejistým výsledkem, porazila Japonsko a po zápase Litvy s Polskem skončila druhá s deseti body. Postoupila spolu s Kazachstánem. Postupová tabulka IIHF je v tomto jednoznačná.
Oficiální rozpis už Ukrajině přidělil konkrétní soupeře a data. Šampionát otevře 14. května proti Švédsku, o dva dny později vyzve domácí Německo a 18. května nastoupí proti Rakousku. Všechny zápasy jsou naplánované do mannheimské haly. Každý z nich je zapsaný v plánech pořadatele, prodeje vstupenek i televizí.
Podle nás proto největší třecí plocha neleží ve sportovní kvalitě Ruska, která je i po letech mimo elitu nesporná. Leží v legitimitě a proveditelnosti jeho zařazení do turnaje, který je hotový a v němž hraje tým napadené země. Vyřadit Ukrajinu ve prospěch Ruska by bylo formálně obhajitelné žebříčkem. Morálně by to byl jeden z nejtěžších kroků, jaké kdy IIHF udělala.
Hadamczik mluví o šoku, Lotyši mají zákon
Evropské svazy zareagovaly během několika hodin. Oficiální
vyjádření Českého hokeje říká, že verdikt CAS „automaticky nemění dosavadní postoj“ a že svaz nesouhlasí s účastí Ruska na turnajích IIHF, dokud trvá válečná agrese na Ukrajině. Předseda Alois Hadamczik pro ČT sport označil rozhodnutí za šok. „Morálka by měla být silnější než sport,“ prohlásil s tím, že Rusové by na mistrovství být neměli.
O bojkotu mluví opatrněji. Pro CNN Prima NEWS uvedl, že by byl pro, ale nesmí jít o osamocené rozhodnutí. Smlouvy s IIHF podle něj mohou znamenat pokuty i ztrátu účasti na dalším šampionátu. Pro TN.cz dodal, že reprezentace je dobrovolná a jednotlivý hráč může říct, že proti Rusku nenastoupí. Kdyby ale tým odmítl hrát až v průběhu turnaje, hrozila by diskvalifikace a sestup o skupinu níž.
Severské země stojí na stejné straně. Finský svaz zopakoval, že jeho postoj se nemění, a jako člen IIHF sice respektuje její rozhodovací systém, ale nebude nutit žádného hráče ani člena realizačního týmu nastoupit na turnaji s Ruskem nebo Běloruskem. Švédský svaz napsal, že Rusko se za současné situace mezinárodních šampionátů účastnit nemůže. Norský svaz je překvapený a zklamaný a chce jednat s IIHF i ostatní členy.
Nejtvrdší pozici má Lotyšsko. Tamní sportovní zákon podle LSM zakazuje týmovým reprezentacím hrát proti Rusku a Bělorusku bez ohledu na místo konání. Lotyšský svaz proti „agresorským týmům“ nastupovat neplánuje. Pro IIHF to znamená, že i kdyby Rusko do turnaje zařadila, nemusí mít všechny jeho zápasy soupeře.
Klíčový hlas patří pořadateli. Německý svaz DEB návrat Ruska odmítá a podle něj se tím výchozí situace pro mistrovství zásadně mění, s bezpečnostními, politickými i ekonomickými dopady. Česko je tedy v kritickém táboře spolu s Finy, Švédy, Nory, Lotyši a Němci. Koordinovaný společný postup ale zatím nikdo neoznámil. Víc jasna by podle lotyšského svazu mohlo přinést jednání Rady IIHF v týdnu po verdiktu.
Rozsudek nepřekročí hranici
I kdyby IIHF Rusko do rozpisu zapsala, cesta na led vede přes konzulát. Ruští občané potřebují ke vstupu do Německa vízum a podle německých zastupitelských úřadů od 1. ledna 2026 zpravidla také biometrický cestovní pas. Evropská unie po invazi zrušila vůči Rusku vízové usnadnění. Žádosti jsou dražší, trvají déle, procházejí přísnější kontrolou a členské státy mají při vyřizování krátkodobých víz širokou volnost.
CAS tak může federaci nařídit, aby Rusko pustila do soutěže. Nemůže ale nařídit Berlínu, aby každému ruskému hokejistovi, trenérovi, lékaři či fanouškovi vystavil vízum. Dá se čekat, že právě tady se spor ze sportovní roviny přesune do politické, kde IIHF nemá rozhodující slovo.
Šestnáct jmen v rozpisu, ukrajinský dres v mannheimské hale a o jeden tým víc, než kolik turnaj unese. IIHF teď musí rozhodnout, zda soudní verdikt splní na úkor země, která si místo vybojovala na ledě. Ať zvolí jakoukoli cestu, část hokejového světa ji bude považovat za nespravedlivou.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek