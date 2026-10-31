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V neděli v 16:05 si udělejte čas: Nova nasazuje národní poklad plný slunce a dětských dobrodružství

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Hrozivý výbuch, opuštěné šaty na vlnách řeky a trojice kluků, kteří vědí víc než dospělí. Za tímto příběhem stojí utajený autor a písnička, která oklamala cenzory. Víte, o jaký film jde?
V neděli v 16:05 si udělejte čas: Nova nasazuje národní poklad plný slunce a dětských dobrodružství

V neděli v 16:05 si udělejte čas: Nova nasazuje národní poklad plný slunce a dětských dobrodružství

Zdroj: archiv České televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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