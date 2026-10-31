V neděli v 16:05 si udělejte čas: Nova nasazuje národní poklad plný slunce a dětských dobrodružství

Městečko Levín působí na počátku 20. století jako místo, kde se nikdy nic neděje. Konec školního roku ale žene trojici nerozlučných kamarádů ke zřícenině hradu Pokštejn, kde je podle starých pověstí ukryt poklad.
Pak v noci otřese krajinou dynamit. Druhý den zůstanou na břehu jen opuštěné šaty a celé městečko se noří do smutku.
Chlapci mezitím v temných ruinách narazí na stopu skutečného zločinu. Dětská hra končí a jejich odvaha se musí postavit stínům dospělého světa.
Páni kluci: Mark Twain v severočeské krajině
Řeč je o filmu Páni kluci z roku 1975. Vznikl volně podle románu Dobrodružství Toma Sawyera od Marka Twaina a jeho neopakovatelnou atmosféru vytvořila režisérka Věra Plívová-Šimková.
V dětských hlavních rolích září Michael Dymek jako Tomáš, Petr Voříšek jako Hubert, Petr Starý jako Jožka a Magdalena Reifová jako Blanka. Dospělý svět ztělesnili Iva Janžurová jako teta Apolena, Karel Augusta jako strýc Václav, Josef Somr jako přísný učitel Lopata a Petr Nárožný jako řídící.
Dobrodružství, strach i první láska se tu proplétají s humorem. Slunečné prázdninové hry se přitom náhle mění v napínavý souboj o pravdu.
Utajený scenárista a písnička, která přelstila cenzuru
Zrod snímku provázelo přísné utajení. Skutečným autorem scénáře byl režimem zakázaný spisovatel Jan Procházka a aby projekt vůbec prošel do výroby, propůjčil mu své jméno Vít Olmer.
Pravdu nesměla znát ani samotná režisérka. Obávali se, že by se kvůli své proslulé upovídanosti prořekla cenzorům.
Další zajímavost se skrývá za ústřední písní Nestůj a pojď od Petra Hapky, kterou nazpíval Václav Neckář. Na příkaz komunistického dramaturga musel textař změnit původní verše o „výkvětu a smetánce“ na neškodnou „studánku nápadů“.
Dětští herci ale před kamerou dozpívali původní zakázanou verzi. Bdělá cenzura si toho ve finálním sestřihu nevšimla.
Mladý představitel Tomáše Michael Dymek dostal za natáčení honorář 6 000 Kčs, tedy 2,6násobek průměrné hrubé mzdy v ČSSR, která činila 2 313 Kčs. V přepočtu na rok 2026 by šlo zhruba o 120 000 Kč. Peníze využil prakticky: koupil kola sobě i bratrovi a mamince elektrický motor k šicímu stroji.
Kulisy dodala skutečná místa. Filmaři natáčeli v severočeských Zubrnicích s historickým nádražím a skanzenem, v Litoměřicích a na zřícenině hradu Rýzmburk u Oseka, která posloužila jako filmový Pokštejn.
Čísla a ocenění
Páni kluci patří k nejúspěšnějším a nejčastěji reprízovaným československým dětským filmům 20. století. Ocenění snímek získal i na festivalu dětských filmů Giffoni. Na Kinobox.cz má 82 %, na ČSFD.cz dokonce 85 %.
Páni kluci dokazují, že opravdová odvaha nemá věk a že dobrý příběh přežije i cenzorskou tužku. Najdete v nich vůni prázdnin, napětí i nostalgii, které zahřejí bez ohledu na to, kolikrát film znáte.
Film uvede TV Nova v neděli 1. listopadu 2026 v 16:05. A jak je to u vás: znáte dialogy zpaměti? Napište nám do diskuse, která scéna vás dojímá nejvíc.
Zdroje článku: medium.seznam.cz, idnes.cz, csfd.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá