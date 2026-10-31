Basketbalista Satoranský opustil palubovku na nosítkách. Trenér o něm mluvil jako o svém dítěti

Po zápase nemluvil o Satoranském jen jeho vlastní trenér. Nejosobnější slova pronesl kouč soupeře. „Teď je nejdůležitější jeho zdraví. Je to moje dítě, strávili jsme spolu spoustu let,“ řekl podle serveru BasketNews Xavi Pascual, který dnes vede Dubaj a před dekádou v Barceloně udělal z mladého Čecha jednu z opor. Dubaj v pátek 30. října 2026 porazila Hapoel Tel Aviv v 9. kole Euroligy 2026/27 97:83. Výsledek ale po utkání nikoho příliš nezajímal.
Pád ve třetí čtvrtině
Ve třetí čtvrtině Vasilije Micić neproměnil střelu a Satoranský se vydal za útočným doskokem. Ve vzduchu se střetl s Dwaynem Baconem a Filipem Petruševem, do prostoru podle Eurohoops vběhl i jeho spoluhráč Bruno Caboclo. Český rozehrávač ztratil rovnováhu a dopadl na záda. Zřejmě i na hlavu.
Get well soon, Sato 🙏 ⠀ Tomas Satoransky was stretchered off after a heavy fall against Dubai. Itoudis said he was conscious, and Hapoel confirmed he was being taken to hospital for tests. ⠀ #EuroLeague https://t.co/fJh5v6ODDS— SKWEEK (@SkweekSports) October 30, 2026
Zůstal ležet. K Satoranskému okamžitě přiběhli lékaři obou týmů, Elie Okobo a Tornike Šengelija mu podle popisu drželi zvednuté nohy. Pak přišla nosítka. Lavičku Dubaje podle Mundo Deportivo zasáhl šok.
Utkání se hrálo v Coca-Cola Areně bez diváků, jak předem rozhodly úřady. Ticho v hale tak rušily jen hlasy hráčů a zdravotníků. Podporu poslaly během večera na sociálních sítích kluby jako Žalgiris, Olympiakos nebo samotná Dubaj.
Do chvíle pádu stihl Satoranský odehrát 14 minut a 39 sekund a zapsal 3 body, 4 doskoky a 4 asistence.
„Je to moje dítě“
Pascualova slova mají kořeny v roce 2014. Tehdy si Barcelona vzala Satoranského ze Sevilly na dvouletou smlouvu a trenér mu hned svěřil velkou roli. V úvodu druhé sezony patřil k jeho nejvytíženějším hráčům. Mundo Deportivo v říjnu 2015 psalo, že Pascual a sportovní ředitel Joan Creus viděli v českém rozehrávači jeden z pilířů budoucí Barcelony.
Pod Pascualem Satoranský dozrál z talentu v hráče, o kterého se později přihlásila NBA. Proto ta věta po zápase nezněla jako zdvořilost. Trenér, který právě vyhrál, dával najevo, že mu na bývalém svěřenci záleží víc než na výsledku. V euroligovém basketbalu plném neustále se měnících soupisek je takové pouto vzácné.
Co je zatím známo o jeho stavu
Hapoel ve svém oznámení potvrdil silný náraz a převoz do nemocnice v Dubaji na vyšetření. Trenér izraelského klubu Dimitris Itoudis po zápase s odkazem na lékaře uklidňoval: Satoranský byl vzhůru, při vědomí a plně reagoval. Zároveň dodal, že se teprve rozhodne, zda zůstane v dubajské nemocnici, nebo odletí s týmem domů.
Izraelská média a BasketNews píší o podezření na otřes mozku. Definitivní lékařská zpráva ale zatím zveřejněna nebyla a klub neuvedl, kdy výsledky oznámí. Další testy čekají Satoranského v následujících dnech.
Pokud by se otřes mozku potvrdil, řídí se další postup přísnými pravidly. Doporučení FIBA k otřesům mozku uvádějí:
- návrat do hry ve stejný den je vyloučen,
- následuje 24 až 48 hodin relativního klidu,
- poté šestistupňový postupný návrat, který musí schválit lékař,
- zotavení obvykle trvá 7 až 10 dní, ale může být výrazně delší.
O délce pauzy tak rozhodnou až výsledky vyšetření.
Hapoel přichází o tvůrce hry
Tabulku Euroligy pád okamžitě nemění. Hapoel má po porážce bilanci 6:3 a skóre +45, což mu stačí na šesté místo. Dubaj se stejnou bilancí je devátá.
Citelná může být absence v rotaci. Satoranský v této sezoně podle BasketNews v průměru odehraje 21,2 minuty a zaznamená 4,8 bodu, 3,7 doskoku a 3,9 asistence. Pro Hapoel je druhým tvůrcem hry vedle Miciće a mužem, který dokáže uklidnit rozjetý zápas. Proti Dubaji byl za necelých patnáct minut nad svým průměrem v doskocích i asistencích.
Další euroligový zápas čeká Izraelce 5. listopadu proti Barceloně, tedy proti Satoranského bývalému klubu. Zda nastoupí, zatím nikdo neoznámil. Při podezření na otřes mozku by šlo o velmi těsný termín.
Třicet dní do rozlučky
Český rozměr celé události má konkrétní datum. V neděli 29. listopadu 2026 v 17:45 se má Satoranský v pražské hale Královka rozloučit s reprezentací v utkání předkvalifikace EuroBasketu 2029 proti Belgii. Od pádu v Dubaji ho dělí přesně třicet dní.
Podle České basketbalové federace chtěl Satoranský svůj poslední zápas v národním dresu odehrát v Praze. O2 arena nebyla v termínu reálně k dispozici, proto se hraje na Královce. Půjde o jeho 76. oficiální utkání za národní tým, součástí každé vstupenky je speciální dres. Fanoušci si ho mohou vyzvednout od 18. do 27. listopadu, nebo přímo v den zápasu u vstupu do haly.
Ke změně programu se ČBF zatím veřejně nevyjádřila. Rozlučka tedy dál počítá s hlavním hrdinou na palubovce. Pokud by šlo o nekomplikovaný otřes mozku, měsíc může na zotavení stačit. Jistotu ale přinese až diagnóza a lékařské schválení.
Pro Satoranského má rozlučka zvláštní váhu. Sám říkal, že bez reprezentace by jeho kariéra byla neúplná a nepoznal by „naprostou radost ze hry“. Za téměř dvě dekády v národním týmu prošel olympiádou v Tokiu i světovým šampionátem v Číně.
Své 35. narozeniny strávil Satoranský v nemocnici v Dubaji. Pražská Královka teď čeká, jestli bude 29. listopadu slavit s ním.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný