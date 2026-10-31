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Kynuté těsto ze slánku na šátečky, koláče i záviny. Měkké pečivo s rumovou lázní vydrží čerstvé až týden

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Vyzkoušejte univerzální kynuté těsto ze slánku na měkoučké šátečky, koláče i závin. Pekařský zázrak bez drožďové pachuti upečený v troubě za 18 minut.
Obrázek k receptu na univerzální těsto

Obrázek k receptu na univerzální těsto

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept univerzální těsto a pečivo z něj
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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