Kynuté těsto ze slánku na šátečky, koláče i záviny. Měkké pečivo s rumovou lázní vydrží čerstvé až týden

Kdykoliv v televizi zahlédnu pořad o
tradičním pečení nebo objevím nový pekařský trik, prostě ho musím okamžitě vyzkoušet přímo u sebe v kuchyni. Nedávno mě naprosto okouzlila technika pečení ze slánku. není nic jiného než jednoduchá směs vody, soli a minimálního množství droždí, která se nechá několik hodin nebo přes noc Slánek fermentovat v uzavřené skleničce. Dříve jsem měla pocit, že bez půlky kostky kvasnic těsto prostě nevzejde, ale opak je pravdou… tohle těsto vyběhne neuvěřitelně lehce, je nadýchané jako obláček a nemá v sobě ani stopu po kvasnicové pachuti!
Tenhle recept je pro mě naprostým
kulinářským pokladem, protože představuje univerzální základ na jakýkoliv sladký kynutý . Připravíte z něj dokonalé svatební koláčky, lahodné tvarohové moučník , nadýchané šátečky makové závinky i klasické buchtičky. Kombinace másla a poctivého sádla dodá těstu neskutečnou vláčnost a jemnost, zatímco pomalé kynutí v chladničce zajistí, že se vám s ním bude tvarovat naprosto pohádkově.
Můj tip zní: Jakmile upečené koláče nebo šátečky vytáhnete z trouby, ještě horké je okamžitě štědře potřete rozpuštěným máslem smíchaným s tuzemským rumem; kůrka nádherně změkne, provoní celou kuchyň a moučník zůstane měkoučký po celé dny. Recept na univerzální kynuté těsto ze slánku na šátečky, koláče a závin s máslovým pohlazením
Celkový čas přípravy a pečení bez zrání slánku a chlazení: 123 minut Ingredience potřebné k přípravě Příprava slánku 60 ml vlažné vody 6 g jedlé soli 10 g čerstvého droždí Hlavní těsto 600 g hladké mouky 120 g cukru krupice 10 g vanilkového cukru 1 lžička nastrouhané citronové kůry 2 žloutky 210 ml plnotučného mléka (dle potřeby až 250 ml) 70 g změklého másla 70 g povolného vepřového sádla Na potření a dokončení 1 vejce na potřetí před pečením 50 g rozpuštěného másla 2 lžíce tuzemského rumu 300 g tvarohové, makové či povidlové náplně (podle chuti) Foto: Cooky.cz, bochánky k zulíbání Postup při přípravě kynutého těsta ze slánku
1. Do malé uzavíratelné skleničky nalejte vlažnou vodu, přisypejte jedlou sůl, rozdrobte čerstvé droždí, vidličkou promíchejte, uzavřete a
nechte na lince fermentovat minimálně 360 minut nebo nejlépe přes noc.
2. Do mísy od kuchyňského robotu nalejte připravený vyzrálý slánek ze skleničky.
3. K přelitému slánku přisypejte cukr krupici, vanilkový cukr, nastrouhanou citronovou kůru, přidáte žloutky, přilijte většinu plnotučného mléka a
vše v míse metličkou zlehka promíchejte. Foto: Cooky.cz, další druhy pečiva
4. Do tekuté směsi prosejte hladkou mouku, zapněte robot a
nechte těsto hnětat na nízké otáčky.
5. Pokud se vám během hnětení zdá těsto přespříliš tuhé, přilijte ještě pár kapek ze zbylého mléka.
6. Po chvíli hnětení přidejte nakrájené kousky povolného másla i vepřového sádla a
vypracujte dokonalé, hladké a pružné těsto.
7. Mísu s těstem zakryjte utěrkou a
nechte na lince při pokojové teplotě rozkynout přibližně 45 minut. Foto: Cooky.cz, z těsta upečete i štolu
8. Rozkynuté těsto přemístěte v míse do chladničky a
nechte ho zrát minimálně 120 minut, díky čemuž tuky zpevňují a těsto zjemní.
9. Vychlazené těsto vyndejte z lednice, nechte ho na lince krátce ohřát a
rozdělte ho na vále na libovolné díly.
10. Z těsta vytvarujte koláčky, šátečky nebo záviny, naplňte je tvarohovou, makovou či povidlovou náplní a naskládejte na plech vyložený pečicím papírem.
11. Plech s vytvarovaným pečivem zakryjte utěrkou a
nechte na teplém místě podstoupit druhé kynutí po dobu 60 až 90 minut.
12. Rostoucí pečivo
potřete po celé ploše rozšlehaným vejcem. Foto: Cooky.cz, dobrou chuť!
13. Plech vložte do trouby vyhřáté na
180 stupňů a pečte přibližně 15 až 20 minut, dokud povrch nezískat krásnou zlatavou barvu.
14. Upečené pečivo vytáhněte z trouby a
ještě horké ho okamžitě štědře potřete rozpuštěným máslem smíchaným s tuzemským rumem. Tipy redakce: Příprava slánku den předem: Slánek si namíchejte do skleničky večer před pečením; fermentovaná sůl s minimem droždí vytvoří dokonalý pekařský základ s obrovskou sílou. Kombinace sádla a másla: Vepřové sádlo dodá kynutému těstu neuvěřitelnou vláčnost a trvanlivost, zatímco poctivé máslo se postará o lahodnou mléčnou vůni. Chlazení těsta v lednici ulehčí tvarování: Odpočinek vyhněteného těsta v chladničce způsobí, že se těsto zpevňuje, vůbec se nelepí a koláčky i šátečky drží perfektní tvar. Trpělivost při druhém kynutí: Druhé kynutí na plechu před vložením do trouby nikdy neurychlujte a dopřejte pečivu plných 60 minut, aby byly řezy a šátečky úžasně nadýchané. Rumová lázeň na horké těsto: Směs rozpuštěného másla s rumem nanášejte mašlovačkou ihned po vytažení z trouby, díky čemuž se tuk vpije hluboko do kůrky a uchová jemnost.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková