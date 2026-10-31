„Film začnu mít rád, když se začne chovat nepředvídatelně," říká dokumentární režisér Vít Klusák

Dokumentární snímek Jediná vteřina sleduje skutečné příběhy čtyř viníků fatálních dopravních nehod, kteří bojují s důsledky své chyby a svým svědomím. Film natočil Vít Klusák, tvůrce dokumentů Svět podle Daliborka nebo V síti. O tom, jak vzniká dokument s citlivou tematikou, pohovořil s redakcí Kinoboxu.
Jak pracné je shánět účastníky do dokumentu? Kde začnete?
Nejdříve jsme si museli ujasnit, co vlastně hledáme. Věděli jsme, že se chceme zaměřit na prohřešky a zlozvyky, které děláme za volantem všichni – když při řízení vezmete mobil, začnete přepínat muziku na Spotify, začnete hledat v navigaci, vyrazíte na oranžovou, nalepíte se na auto před sebou, protože spěcháte a zapomenete, jak je bezpečnostní odstup zásadní, nezapnete si pás, protože vás škrtí, a tak dále. Takže jsme začali hledat nehody, které byly způsobeny běžnou lidskou chybou.
Hledali jsme přes Probační a mediační službu, advokátní kanceláře, věznice, v otevřených zdrojích, článcích, černých kronikách… shromáždili jsme asi 250 nehod, především od advokátů. Když jsem se jimi probíral, došlo mi, že nemám žádnou jistotu, že protagonisté dokumentu budou dost charismatičtí. Tak jsem znovu obvolal advokátní kanceláře a ptal jsem se advokátů a advokátek, kdo jim z jejich praxe utkvěl. Kdo byl zajímavý, o kterém mají potřebu vyprávět. To se ukázalo jako klíčový nápad. Začaly mi přicházet tipy na pozoruhodné příběhy a zajímavé osobnosti.
Všichni protagonisté mají za sebou nepředstavitelné trauma. Jak náročné je oslovit je s tím, že o nich natočíte celovečerní film a uvedete ho do kin?
Není to zase tak těžké, protože ta výzva se brzy překlopí v určitou naději. Sekundárně ten příběh může někomu pomoci. Někdy jsou na začátku rozpaky, otázka, proč by to měli vyprávět před kamerou. Rychle jim ale vysvětlím, že to může být i úlevné a může to přinést terapeutický účinek. Ta událost už se stala a nic na ní změnit nejde, ale film naopak může pomoci někoho odvrátit od jednání, které končí tragicky.
Na filmu spolupracovala krizová interventka Jana Mottlová. Měl jste ji k ruce i při výběru nebo oslovování účastníků? Konzultovali jste, jak s nimi mluvit?
Při samotném castingu ne. Tam jsem věděl, že to musím podřídit potřebám média. Příběhy musejí být dostatečně zajímavé a protagonisté musejí mít určité charisma pro odvyprávění svého životního příběhu. S Janou jsme řešili proces natáčení, abychom jim neublížili, až je budeme vracet zpět do toho příběhu. Šlo o to, aby jim spolupráce s námi pomohla tu záležitost uzavřít a naopak se neprohloubila.
Na tiskovce jste zmiňoval, že jste příběhů měli hodně a třídili jste je, mimo jiné i podle toho, aby se neopakovala tatáž situace. Podle jakých dalších kritérií jste vybíral?
Nejdřív jsme vycházeli z tabulky věcí, kterých se jako řidiči a řidičky dopouštíme. To je často nepřiměřená rychlost, nepozornost, nedodržení bezpečné vzdálenosti… naopak agresivita nám už přišla jako něco, co patří do závažnějších věcí, kde figuruje i alkohol nebo omamné látky. Hledali jsme exemplární selhání. Zároveň jsme to ztížili úmyslem oslovit i pozůstalé, abychom nevyprávěli jen z jedné perspektivy. Tím odpadla celá řada příběhů, protože hodně pozůstalých spolupracovat nechtělo. Potřebovali jsme navíc mít svolení i od nich. Nemůžeme zpracovávat jejich příběh bez jejich vědomí.
Ve filmu je výraznou figurou Rado, který se ke svému příběhu staví dost jinak než ostatní účastníci. Byly i jeho postoje pro vás impulzem k jeho zařazení do filmu? Potřeboval jste opačný postoj? Nebo to bylo něco, co se objevilo až při té přípravě?
Spíš platí to druhé. Na začátku jsem nevěděl, že se bude chtít až takhle ostře vymezit proti svému podílu viny. V té době čekal na další soudní stání. Při každém seznamování chce navíc člověk působit sympatičtěji, takže určité spodní proudy Rada se začaly objevovat až během toho půl roku, kdy jsme jeho příběh začali zaznamenávat.
Stalo se někdy, třeba během natáčení jiného dokumentu, že byla práce s účastníkem tak náročná, že jste to musel přerušit? Co se stane, když se ukáže, že účastník se natolik liší od vaší původní představy, že nezapadá do koncepce?
Neumím si představit koncepci, do které se vám někdo nehodí. Ze všech sil se snažím ty snímky takhle nedělat. Přišlo by mi, že protagonisté, jejich příběhy a přímost ohýbám pro své plány, to ale nechci. Naopak ve chvíli, když se něco změní oproti předpokladům, pro mě vzniká smysluplný film. Dokonce bych se nudil, pokud bych točil jen to, co tam chci mít. Film začnu mít rád, když se utrhne a začne se v něm dít něco nečekaného.
Třeba Svět podle Daliborka se v jisté chvíli utrhne hodně. Nejen protagonista samotný, ale také jeho otčím. Bylo to něco, co nešlo předvídat?
Vůbec. Když jsme na začátku s Mariannou Stránskou psali scénář – což o dokumentu probíhá obecně tak, že si píšete do sešitu body a přibližně tušíte, v jakém prostředí a s jakými postavami budete –, mysleli jsme, že to bude pouze s Daliborem, především v jeho pokoji. Jeho zaměstnavatelé nám zprvu nechtěli umožnit točit v jeho práci a jeho maminka Věra prohlásila, ať si klidně sám natáčí, ale ji to vůbec nezajímá. Dokonce jsem si říkal, že to možná nebude celovečerní film, protože jsme nevěděli, jestli to jen s Daliborem zvládneme. Říkal jsem si, jestli bychom neměli najít další tři pravicové radikály a udělat z toho příběh více postav.
V té době ještě Věra neznala svého budoucího přítele, jehož v průběhu prvních natáčecích dnů našla na Facebooku. Stejně tak se Dalibor ještě neznal s Janou, kterou oslovil, protože žárlil na to, že maminka někoho má, a rozhodl se, že už také někoho chce. Do té čtveřice, jak ji dnes známe, se to překlopilo úplně nahodile. To je věc, kterou je dobré si uvědomit – dokumentarista se často pustí do boje a vůbec netuší, jak se mu to začne splétat.
Byly takové obavy i u filmu V síti? Hrozilo, že nedostanete dobrý dokumentární materiál ze všech těch agresorů?
V síti bylo velké riziko, vůbec jsme neměli jistotu, že za těch deset dní, během nichž jsme měli pronajaté studio, ty dívky vůbec někdo osloví, a zda to nebudou jen plytké, krátké chaty. Nebo jestli holky po pár dnech neřeknou, že je to nechutné a že už nechtějí pokračovat. Bylo tam tolik proměnných, že když si na to dnes vzpomenu, nevím, jestli bych dnes našel odvahu se do té kovbojky pustit.
U obou filmů zmiňujete stejnou obavu, že nenajdete materiál, kterým to rozvinete. Co byste ale v té situaci dělal?
U Daliborka jsem měl v plánu, že budu přes sociální sítě nebo fanoušky kapely Ortel hledat další postavy. Dalibor by byl jeden z několika. U V síti vlastně nevím. Kdyby se nestalo to, že z toho vznikla taková studie všemožných komunikací a přístupů těch predátorů, asi bychom to zabalili a byla by to spousta promarněných peněz. Tam jsme žádný náhradní scénář neměli.
Byl nějaký náhradní scénář pro Jedinou vteřinu? Pro případ, že byste nesehnali dost ochotných účastníků?
Ne, věděli jsme, že musíme najít lidi s vnitřní motivací na něčem takovém spolupracovat. Navíc jsem to měl ozkoušené z práce na filmu 13 minut. Tušil jsem, že je naděje najít lidi s odvahou nám to převyprávět, protože uvidí smysl v tom využít snímek v osvětovém duchu.
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Zdroj: Kinobox