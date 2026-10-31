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„Film začnu mít rád, když se začne chovat nepředvídatelně," říká dokumentární režisér Vít Klusák

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Dokumentární snímek Jediná vteřina sleduje skutečné příběhy čtyř viníků fatálních dopravních nehod, kteří bojují s důsledky své chyby a svým svědomím. Film natočil Vít Klusák, tvůrce dokumentů Svět podle Daliborka nebo V síti. O tom, jak vzniká dokument s citlivou tematikou, pohovořil s redakcí Kinoboxu.
„Film začnu mít rád, když se začne chovat nepředvídatelně," říká dokumentární režisér Vít Klusák

„Film začnu mít rád, když se začne chovat nepředvídatelně," říká dokumentární režisér Vít Klusák

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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