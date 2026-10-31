Otevřete jednu webovou stránku a uvidíte, co všechno o vás prohlížeč prozradí. Většina lidí je z rozsahu dat v šoku

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Otevřený MacBook Pro, práce

Otevřený MacBook Pro, práce

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 31.10.2026 10:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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