Kutil si chtěl postavit chatu. Za 50 let každodenní práce postavil nádherný hrad

Pozemek koupil už v 15 letech
Příběh začal v roce 1959. Jimovi Bishopovi bylo pouhých patnáct let, když při projížďce na kole s kamarády objevil v horách Wet Mountains pozemek, který ho okamžitě okouzlil. Ležel v krásné přírodě nedaleko města Rye a ze tří stran ho obklopoval státní les.
Cena byla 450 dolarů. Jim si na parcelu našetřil roznášením novin, sekáním trávníků a pomocí v rodinné dílně.
Protože byl ještě nezletilý, požádal rodiče, aby pozemek koupili pod svým jménem. Jeho představa byla jednoduchá. Chtěl mít vlastní místo v horách, kam by mohl jezdit s rodinou. Následujících deset let tam během letních měsíců jezdil s otcem Willardem a připravovali půdu pro stavbu. V červnu 1969 se pustili do práce. Jejich cílem byla obyčejná kamenná chata.
Lidé začali mluvit o hradu
Stavba, která jim rostla pod rukama, ovšem nevypadala jako běžná rekreační chata. Jim s otcem používali kameny z okolí a postupně vytvářeli
neobvyklou konstrukci s obloukovými okny a kamennými zdmi. Když kolem začali procházet turisté, někteří z nich si všimli, že rozestavěný domek připomíná spíše základy středověkého hradu.
Právě tato poznámka Jimovi vnukla nový nápad. V roce 1973 se rozhodl, že místo malé chaty postaví skutečný hrad. Oznámil to také svému otci, který z jeho ambiciózního plánu příliš nadšený nebyl. Původně přece přijeli do hor za klidem, nikoli proto, aby tam přilákali davy návštěvníků.
Jim už ale měl jasno. Z rodinného útočiště chtěl vytvořit stavbu, kterou lidé nepřehlédnou.
Bishop Castle | Zdroj: Hustvedt - Own work, CC BY-SA 3.0, Creative Commons Stavěl bez architekta a klasických plánů
Bishop Castle nevznikal podle žádného propracovaného projektu. Jim pracoval postupně, podle vlastních představ a možností. Používal především kámen z pozemku, beton a kovové konstrukce. Železářské řemeslo dobře znal, protože pracoval v rodinné firmě zaměřené na výrobu ozdobných kovových prvků.
Každou další část vymýšlel podle toho, co už stálo. Přibývaly
věže, schodiště, mosty, oblouky a další neobvyklé prvky. Postupem času se původní kamenná chata proměnila v monumentální stavbu, která dnes patří k nejpodivuhodnějším soukromě vybudovaným atrakcím v Americe.
Hrad má tři hlavní podlaží a
nejvyšší věž dosahuje přibližně 50 metrů. Návštěvníky zaujmou především kovové lávky a schodiště, která vedou vysoko nad okolní les. Uvnitř se nacházejí barevná vitrážová okna a množství ručně vyrobených kovových detailů.
Jedním z nejznámějších prvků je
obrovský kovový drak na vrcholu stavby. Není tam pouze na ozdobu. Díky peci na dřevo dokáže vypouštět skutečný oheň a kouř, takže při pohledu na hrad působí jako živý strážce celého království. Kaple | Zdroj: Carol M. Highsmith - Library of CongressCatalog, Public Domain, Creative Commons Hrad nikdy nechtěl proměnit v drahou atrakci
Jim Bishop na stavbě pracoval desítky let. Poslední kameny přidal v roce 2019, kdy mu už zdravotní stav nedovoloval pokračovat jako dříve. Trpěl Parkinsonovou chorobou a později bojoval také s dalšími zdravotními problémy.
Na své dílo byl přesto nesmírně hrdý. Nechtěl z něj vytvořit luxusní turistický podnik, do kterého by se dostali jen lidé ochotní zaplatit vysoké vstupné.
Vstup proto zůstal založený na dobrovolném příspěvku. Jeho přáním bylo, aby si hrad mohl prohlédnout každý, bez ohledu na to, kolik má peněz.
Jim Bishop zemřel 21. listopadu 2024 ve věku 80 let. Jeho životní dílo ale nezaniklo s ním. O hrad se nyní stará jeho syn Daniel, který chce zachovat otcův odkaz a ponechat stavbu co nejvíce v podobě, v jaké ji Jim vytvořil.
Bishop Castle tak zůstává místem, kde se obyčejný nápad jednoho patnáctiletého chlapce proměnil v celoživotní projekt. Z původně plánované malé chaty vyrostl kamenný hrad, na jehož stavbě se podepsala především trpělivost, řemeslná zručnost a neobyčejná vytrvalost jediného člověka.
Zdroje článku:
thebishopcastle.com/, cpr.org, coloradosun.com, nespechej.cz
Autor článku:
Barbora Jelínková