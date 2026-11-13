Kylešovický hřbitov prošel proměnou. Místo smuteční síně vznikl pietní prostor

Kylešovický hřbitov prošel proměnou. Místo smuteční síně vznikl pietní prostorPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kylešovický hřbitov prošel proměnou. Místo smuteční síně vznikl pietní prostorZdroj: Statutární město Opava
Článek byl publikován 13.11.2026 16:07
Pronásledování bílé škodovky zaměstnalo policisty v pondělí 7. září večer. Řidička odmítla v Opavě zastavit...
Janáčkova filharmonie Ostrava (JFO) rozšiřuje příležitosti pro mladé hudebníky. Mladí vítězové...
Rybáři při tradičním podzimním výlovu Petrova rybníka u Krnova získali přibližně 50 tun ryb, před rokem to...
Karviná pokračuje v distribuci takzvaných IN.F.Obálek, do nichž si lidé zapisují údaje o zdravotním stavu,...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →