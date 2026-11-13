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Villeneuve: Zrození šampiona – jak se povedl film o legendě Ferrari?

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Redakce SvětFormule měla možnost zhlédnout film Villeneuve: Zrození šampiona v novinářské projekci. Jak se povedl životopisný snímek o legendárním kanadském závodníkovi, co mu lze vytknout a v čem naopak vyniká? Film přichází do českých kin 19. listopadu.
Gilles Villeneuve

Gilles Villeneuve

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.11.2026 16:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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