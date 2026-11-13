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Bitka Nurmagomedova s Dvališvilim má dohru i ve fotbale. Hvězda PSG se zastala Gruzínce a Chabib reagoval

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Hotelová hala v Abú Zabí, políček uprostřed rozhovoru a krátce poté deset lidí v rukou policie. Pak se ta facka přelila až do kabiny Paris Saint-Germain.
Bitka Nurmagomedova s Dvališvilim má dohru i ve fotbale. Hvězda PSG se zastala Gruzínce a Chabib reagoval

Bitka Nurmagomedova s Dvališvilim má dohru i ve fotbale. Hvězda PSG se zastala Gruzínce a Chabib reagoval

Zdroj: PFL
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 13.11.2026 16:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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