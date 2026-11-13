Bitka Nurmagomedova s Dvališvilim má dohru i ve fotbale. Hvězda PSG se zastala Gruzínce a Chabib reagoval

Rozhovor v hale jednoho z hotelů v Abú Zabí trval sotva minutu. Podle záběrů, které popsal server Straits Times s odvoláním na agenturu Reuters, přistoupil k Merabu Dvalishvilimu během natáčení Usman Nurmagomedov a udeřil ho do obličeje. Pak se do sebe pustily oba tábory i jejich doprovod. Policie nakonec zadržela deset lidí, jenže nejpodivnější část příběhu přišla až později a neodehrála se v kleci. Redakce MMAmag proto postavila vedle sebe policejní oznámení z Abú Zabí a veřejné výroky aktérů.
Minuta, po které už nešlo nic vrátit
Incident se odehrál 11. listopadu 2026. Merab Dvalishvili, 35letý gruzínsko-americký bojovník bantamové váhy do 61 kg s bilancí 21-6-0, podle instagramového popisku citovaného serverem MMA Fighting právě natáčel rozhovor pro organizaci RAF, která 14. listopadu 2026 pořádá akci v Abú Zabí.
Na druhé straně stojí Usman Nurmagomedov, 28letý ruský bojovník lehké váhy do 70 kg a šampion americké organizace PFL. Dva muži ze dvou konkurenčních světů, kteří spolu nikdy nezápasili.
|Aktér
|Kde působí
|Postavení a bilance
|Merab Dvalishvili
|UFC, bantamová váha (do 61 kg)
|21-6-0
|Usman Nurmagomedov
|PFL, lehká váha (do 70 kg)
|22-0-0, 1 bez výsledku, šampion
|Chvicha Kvaratskhelia
|Paris Saint-Germain, fotbal
|útočník, v klubu od ledna 2025
O dva dny později vydala policie v Abú Zabí oznámení, ve kterém je jedno číslo, jež většina titulků přehlédla.
Policie zadržela i ty, kteří se vůbec neprali
Policie v Abú Zabí 13. listopadu 2026 oznámila, že kvůli rvačce u vstupu do hotelu zadržela osm lidí. Další dva zadržela za to, že incident natáčeli. Podle oznámení, které převzal Aletihad News Center, byli všichni předáni prokuratuře. Jména policie neuvedla; spojení incidentu s konkrétními bojovníky pochází z médií a z vyjádření samotného Dvalishviliho.
Proč stíhat někoho s telefonem? Ve federálním dekretu č. 34 z roku 2021, do kterého redakce MMAmag nahlédla, stojí v článku 44 sazba nejméně 6 měsíců vězení a pokuta od 150 000 do 500 000 dirhamů, tedy zhruba od 891 000 do 2 970 000 Kč, za pořizování a šíření snímků osob bez jejich souhlasu. Samotné napadení řeší federální dekret č. 31 z roku 2021. Obojí je jen možný právní rámec Spojených arabských emirátů, nikoli kvalifikace, kterou by prokuratura zveřejnila. Nikdo nebyl obviněn jmenovitě a nikdo nebyl odsouzen.
Zatímco případ putoval k prokuratuře, ozval se muž, který v Abú Zabí vůbec nebyl a hraje za Paris Saint-Germain.
Vzkaz z Paříže, po kterém zmizelo jedno jméno ze seznamu
Chvicha Kvaratskhelia, 25letý gruzínský útočník fotbalového klubu Paris Saint-Germain, se 12. listopadu 2026 postavil za Dvalishviliho a Sabu Lazishviliho. Jeho slova z instagramové story převzala média, mezi nimi News.am Sport a Le Parisien: „Merabe, Sabo! Děkuji! Stojím za vámi a podporuji vás! Znovu jste celému světu ukázali, co znamená být Gruzín, muž a skutečný člověk“. Fotbalista tím incident zarámoval národnostně, i když popsal spor dvou sportovních táborů.
V textech ruských serverů Championat a MMA Metaratings redakce MMAmag dohledala tvrzení, že Chabib Nurmagomedov, bývalý šampion UFC v lehké váze a člen Síně slávy UFC, přestal fotbalistu na Instagramu sledovat a že odhlášení bylo vzájemné. Championat zároveň píše, že Chabib Nurmagomedov rvačku nekomentoval. Odhlášení není prohlášení.
Napětí není nové. Před zápasem s Umarem Nurmagomedovem na UFC 311 Dvalishvili podle MMA Fighting v prosinci 2024 a v lednu 2025 opakovaně zpochybňoval jeho nárok na titulovou šanci. Po 11. listopadu 2026 už mluví jinak: „Dělal jsem rozhovor pro RAF v hotelové hale a Usman se svými kamarády přišli zezadu a začali bít mě a mého mladého kamaráda“. Usman Nurmagomedov se na svých účtech nevyjádřil; podle MMA Fighting ho na Instagramu hájil Islam Machačev s tvrzením, že spor začal Dvalishvili.
Zbývá otázka, která zajímá promotéry víc než seznam sledovaných účtů: co z toho bude mít Usman Nurmagomedov v kalendáři.
Instagram zapomene za týden, kalendář organizací ne
ANALÝZA Policejní věc a sportovní trest jsou dvě oddělené koleje. Prokuratura v Abú Zabí pracuje s místním právem, organizace se svými smlouvami. Na oficiálním žebříčku PFL redakce MMAmag ověřila, že Usman Nurmagomedov je k 13. listopadu 2026 stále veden jako šampion lehké váhy. Žádný disciplinární trest zveřejněn nebyl.
Jediný sportovní dopad zatím popsal Khaleej Times: výkonný ředitel organizace RAF Chad Bronstein podle něj řekl, že se Usman Nurmagomedov akce 14. listopadu 2026 nezúčastní a že organizace naopak doufá v start Dvalishviliho. Není to tisková zpráva RAF, je to výrok funkcionáře médiu.
A právě v tom je jádro věci. Bojovníci se potkávají v hotelových halách, kde neplatí žádný řád organizace, zato platí zákon země, ve které se odehrává velká část byznysu kolem bojových sportů. Facka trvala vteřinu. Projde si ji ale prokuratura, matchmaking i seznam sledovaných účtů v Paříži.
Zdroje
Abu Dhabi Police prostřednictvím Aletihad News Center (oznámení o zadržení, 13. listopadu 2026); Straits Times s odvoláním na Reuters (popis videa); UAE Legislation, federální dekret č. 34 z roku 2021, článek 44; Polaris Legal Library, federální dekret č. 31 z roku 2021; oficiální profil a žebříček PFL; oficiální profil PSG; Sherdog (bilance Meraba Dvalishviliho); News.am Sport a Le Parisien (znění story Chvichy Kvaratskhelii); Championat a MMA Metaratings (odhlášení na Instagramu); MMA Fighting (instagramový popisek Dvalishviliho, vyjádření Islama Machačeva); Khaleej Times (výrok CEO RAF); UFC (zařazení Chabiba Nurmagomedova do Síně slávy).
Metodika
Redakce MMAmag vycházela z oznámení Abu Dhabi Police publikovaného Aletihad News Center 13. listopadu 2026, které uvádí 8 zadržených kvůli rvačce, 2 kvůli natáčení a předání prokuratuře, a z textu federálního dekretu č. 34 z roku 2021 na portálu UAE Legislation. Přepočet pokuty vychází ze vstupních hodnot 150 000 dirhamů a 500 000 dirhamů a z kurzu ČNB pro ostatní měny platného pro listopad 2026, 1 AED = 5,939 Kč, tedy 890 850 Kč a 2 969 500 Kč, v textu zaokrouhleno. Bilance a postavení aktérů jsou ze Sherdogu (21-6-0), z profilu a žebříčku PFL (22-0-0, 1 bez výsledku, šampion) a z oficiálního profilu PSG, vše ke 13. listopadu 2026; oficiální profil UFC se otevřít nepodařilo. Původní video, instagramovou story Chvichy Kvaratskhelii, přímý stav sledovaných účtů obou mužů ani tiskovou zprávu RAF se jako primární zdroje otevřít nepodařilo, proto text tyto body připisuje médiím. Článek nezahrnuje právní kvalifikaci zvolenou prokuraturou ani případná disciplinární rozhodnutí organizací, protože k 13. listopadu 2026 zveřejněna nebyla.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka