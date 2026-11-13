Slavní rodiče, vlastní kariéra: Seznamte se s českými nepo babies, o kterých v showbyznysu ještě uslyšíte

Pojem
nepo baby se v posledních letech v debatách o showbyznysu pořádně zabydlel. Označuje potomky známých nebo vlivných rodičů, kteří se pohybují ve stejném či příbuzném oboru a tak mohou těžit z rodinného zázemí, kontaktů nebo dobré znalosti prostředí. Neznamená to automaticky, že nemají talent nebo že si svou pozici nezaslouží. Otevírá ale otázku, nakolik jsou jejich příležitosti srovnatelné s těmi, které mají lidé bez podobného zázemí. Co znamená nepo baby a proč se o tomto fenoménu mluví?
Označení
nepo baby vzniklo z anglického spojení nepotism baby, což je dítě, které těží z protekce. Do širšího povědomí se dostalo především v roce 2022, kdy americký magazín New York Magazine publikoval rozsáhlý materiál věnovaný potomkům známých osobností, kteří se prosadili ve filmu, módě nebo hudbě. Debata se následně rozšířila na sociální sítě a začala se týkat také modelingu, influencer marketingu nebo televizní zábavy.
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Nejde přitom jen o to, zda má někdo slavné rodiče. Podstatné je především to, jestli mu rodinné zázemí poskytuje výhodu při vstupu do stejného nebo příbuzného oboru. Známé příjmení totiž může přinést první pozornost, kontakty, doporučení nebo příležitost, ke které by se člověk bez podobného zázemí dostával obtížněji.
Nepotismus zároveň ale automaticky neznamená, že dotyčný nemá talent nebo že si vlastní úspěch nezaslouží, a právě v tom spočívá hlavní rozpor celé debaty. Děti si nemohou vybrat, do jaké rodiny se narodí. Zároveň ale není možné přehlížet, že ne každý začínající umělec má možnost sejít se s úspěšným režisérem, producentem nebo návrhářem u rodinného stolu.
Česká nová generace nepo babies: Známá příjmení i vlastní ambice Charlotte Gott: Nositelka příjmení, které se na hudební scénu vrací
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Srdce nehasnou, který nazpívala se svým otcem.
V roce 2026 se Charlotte představila také jako samostatná interpretka, když na své 20. narozeniny vydala autorský singl
In Too Deep. Následovaly skladby I Could Be Mine a Paris, ve kterých se pohybuje na pomezí popu a R&B. Na její tvorbě spolupracuje britský producent Sacha Skarbek, který se podílel na hudbě řady mezinárodních interpretů.
Charlotte se věnuje také hudební produkci a studuje ji na Berklee College of Music. V roce 2026 se navíc dostala do nominace na Objev roku Českého slavíka.
Josef Trojan: Slavné příjmení, které si buduje vlastní pozici
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Výrazně na sebe upozornil už ve filmu
Šarlatán, kde ztvárnil mladého Jana Mikoláška. Později se objevil také ve snímcích Franz a Nepela a věnuje se i divadelní práci. Právě role ve filmu Franz mu v roce 2026 vynesla nominaci na Českého lva v kategorii nejlepší herec ve vedlejší roli.
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Zkušenosti Maximilián sbíral v televizních seriálech i na divadelních scénách. V roce 2026 se objevil například ve filmech
Říkají mi Lars a Po večerce. V rozhovorech mluví o tom, že se snaží hledat vlastní cestu a učit se od zkušenějších kolegů, ne automaticky spoléhat na profesní zkušenosti svých rodičů.
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V roce 2026 se o Františkovi začalo výrazněji mluvit také díky singlu
NEPO, který vytvořil společně s Matem213 a Annou Mercedes Čtvrtníčkovou. Skladba si s fenoménem potomků slavných rodičů pohrává s nadsázkou a reaguje na předsudky, které se s ním pojí.
František se k tématu vyjádřil i v rozhovorech, kde mluvil o tom, že slavné příjmení může příležitosti usnadnit, ale zároveň přináší očekávání i negativní reakce. Na hudební scéně pokračuje samostatně a na konci října 2026 vydal EP
8 dní, které představí také na koncertě v pražském Rock Café naplánovaném na 12. listopadu. Anna Mercedes Čtvrtníčková: Herectví, dabing a ironie v singlu NEPO
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Anděl Páně 2. V herectví pokračuje i v dospělosti a vedle něj se věnuje dabingu, hudbě i dalším kreativním projektům.
Annin hlas znají také fanoušci seriálu
Stranger Things, protože se podílela na jeho českém znění. V roce 2026 se dostala do širšího povědomí i díky singlu NEPO. Téma slavného příjmení je jí blízké i osobně. V rozhovoru pro Deník N mluvila o tom, jaké je vyrůstat v umělecké rodině a jak ji opakované spojování s otcem někdy unavuje. Zároveň připomněla, že debata o nepotismu se netýká jen uměleckého prostředí.
Josefína Prachařová: Herectví a tanec v další generaci Prachařových
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Studovala v tanečním centru Duncan Centre a následně na Pražské konzervatoři. Před kamerou se objevila v několika televizních projektech, mimo jiné v seriálech
Lež na pláži a Ratolesti. V roce 2026 se představila také v seriálu Mladá krev a ve filmu Dovolená v Českém ráji. Vedle televizní tvorby se věnuje i divadlu. Se sestrou Rozálií a Sofií Höppnerovou připravila Josefína autorskou inscenaci Vina vína.
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Anna se před kamerou objevila například ve filmu
Klec nebo v seriálu Eliška a Damián. Vedle herectví si vybudovala výraznou pozici také na sociálních sítích, kde oslovuje především mladší publikum. O rodinném zázemí i vlastním vztahu k herectví mluvila v září 2026 v pořadu Českého rozhlasu Blízká setkání. Zdůraznila v něm, že nechce, aby ji lidé automaticky považovali za protekční dítě, a že jí záleží na tom, aby si profesní příležitosti zasloužila vlastní prací.
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Její matka v rozhovorech otevřeně mluví o tom, že Natálii předává vlastní zkušenosti z oboru a pomáhá jí orientovat se v prostředí, které sama dobře zná. Natálie ale toho, co řekla v rozhovoru pro
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Před kamerou se Sofie představila v dramatu
Na druhé straně léta. Diváci ji znají také jako princeznu Elvíru ze štědrovečerní pohádky Záhada strašidelného zámku. Zahrála si i v seriálech Specialisté a Extraktoři. Foto: Aerofilms Justýna Drábková: Herectví, tanec a vlastní umělecké směřování
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Zkušenosti před kamerou sbírala Justýna už v mladém věku. V roce 2025 se objevila v krátkometrážním filmu
Očistec, který vznikl v rámci studentské tvorby FAMU. Vedle filmových projektů ji přitahuje i divadlo, a to mimo jiné proto, že vyrůstala v blízkosti otcovy dramatické tvorby a pravidelně navštěvovala divadelní představení. Dominika Hašková: Vlastní hudební identita mimo hokejový svět
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Lights Off. Kapela tehdy postoupila až do finále.
Hudbě se Dominika věnuje dlouhodobě. Už jako teenagerka se dostala do finále soutěže Česko Slovensko má talent a později studovala na Leeds College of Music. Vedle zpěvu se soustředí také na vlastní autorskou tvorbu a songwriting. V roce 2025 se Dominika zúčastnila také reality show
Survivor Česko.
Antonín Holub: Herecké řemeslo v rodině, vlastní zkušenost z Paříže
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Po maturitě na Francouzském lyceu zamířil Antonín do Paříže, kde studoval muzikálové herectví na ECM de Paris. Získal tam zkušenosti s herectvím, zpěvem i tancem a několik let působil také v tamních divadlech. Do Česka se později vrátil a začal se prosazovat na domácích scénách. V Divadle Kalich účinkuje v komedii
Dobře rozehraná partie po boku svých rodičů. V roce 2026 se objevil také v inscenaci Klan Baťa a v projektu Obsluhoval jsem anglického krále ve Vršovickém divadle MANA. Vedle divadla se objevil i v televizní tvorbě, například v seriálu Místo zločinu Zlín. Mat213: Hudebník, který z nepo baby udělal umělecké téma
Matěj Čech, známý pod uměleckým jménem Mat213, je hudebník, výtvarník a autor, jehož tvorba se pohybuje mezi rapem, popem a alternativní scénou. Je synem režiséra Michaela Čecha a vnukem hudebníka a výtvarníka Františka Ringo Čecha.
Na hudební scéně se Mat213 prosadil skladbami jako
50 nebo 7teen. V roce 2026 se dostal do širšího povědomí také díky singlu NEPO. Píseň s nadsázkou komentuje život potomků slavných rodičů a zároveň otevírá otázku, jak se s podobným zázemím vyrovnávají sami jeho nositelé.
Pomůže slavné příjmení, nebo rozhoduje vlastní talent?
Příklady českých nepo babies ukazují, že jednoznačná odpověď neexistuje. Někteří potomci známých osobností získávají první zkušenosti v prostředí, které je jim sice díky rodičům blízké, ale snaží se vymezit, jiní využívají kontakty, rady nebo znalosti, které by si začínající umělec bez podobného zázemí musel teprve vybudovat. Zároveň nelze přehlížet, že vlastní
kariéra vyžaduje práci, přípravu a schopnost obstát před publikem. Slavné příjmení může přitáhnout pozornost, ale samo o sobě nezaručí dlouhodobý zájem diváků ani posluchačů.
Zajímavé je, že se nová generace nebojí o svém rodinném zázemí otevřeně mluvit. Někteří z něj mají legraci, jiní zdůrazňují, že si chtějí vybudovat vlastní jméno. A právě to je možná největší rozdíl oproti předchozím generacím. Označení nepo baby tak nemusí být automaticky urážkou ani potvrzením nedostatku talentu. Je především připomínkou toho, že ne všichni začínají ze stejné pozice. Ať už se ale člověk narodí do slavné rodiny, nebo si cestu do světa showbyznysu buduje úplně sám, nakonec se musí vyrovnat s očekáváním publika.
Zdroje: New York Magazine, Wikipedia, iDNES.cz, Actorsmap, Deník N, Deník.cz, ČRo