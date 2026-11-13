Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Slavní rodiče, vlastní kariéra: Seznamte se s českými nepo babies, o kterých v showbyznysu ještě uslyšíte

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Slavné příjmení může otevřít dveře, samo o sobě ale úspěch nezaručí. I česká kulturní scéna má řadu mladých tváří, jejichž rodiče nebo prarodiče patří ke známým osobnostem. Někteří se vydali v jejich stopách, jiní si hledají vlastní cestu. Kdo jsou a čemu se věnují?
Slavní rodiče, vlastní kariéra: Seznamte se s českými nepo babies, o kterých v showbyznysu ještě uslyšíte

Slavní rodiče, vlastní kariéra: Seznamte se s českými nepo babies, o kterých v showbyznysu ještě uslyšíte

Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 13.11.2026 16:05

Reklama
Další články z GrapesMag
„Spoustu zajímavých věcí přehlížíme jen proto, že jsme zvyklí dívat se určitým způsobem,” myslí si Ondřej Pohanka, který dává nový život dřevu
„Spoustu zajímavých věcí přehlížíme jen proto, že jsme zvyklí dívat se určitým způsobem,” myslí si Ondřej Pohanka, který dává nový život dřevu
Vlasy jako z devadesátek, ale moderně: Odstín inspirovaný oblíbeným nápojem ovládá podzim
Vlasy jako z devadesátek, ale moderně: Odstín inspirovaný oblíbeným nápojem ovládá podzim

Vlasové trendy se pravidelně vracejí k barvám, které už jednou ovládly kadeřnické salony i stránky módních...

Možná potřebujete špatné boty: Vyzkoušejte kombinace, které boří zažitá módní pravidla
Možná potřebujete špatné boty: Vyzkoušejte kombinace, které boří zažitá módní pravidla

Co když právě boty, které byste si k určitému outfitu běžně nevybrali, představují jeho nejlepší možnou...

Tradice moderně i jídlo známých šéfkuchařů: 10 tipů na pražské restaurace, kam můžete vyrazit, pokud jste zatím nestihli svatomartinské menu
Tradice moderně i jídlo známých šéfkuchařů: 10 tipů na pražské restaurace, kam můžete vyrazit, pokud jste zatím nestihli svatomartinské menu

Svatomartinské hody jsou v plném proudu, ale pokud jste si na tradiční husu se zelím a knedlíky zatím...

„Pro lidi je někdy snazší poukazovat na nedokonalosti druhých než se zeptat, jak se jim daří,” říká peer konzultantka Eva Kastl
„Pro lidi je někdy snazší poukazovat na nedokonalosti druhých než se zeptat, jak se jim daří,” říká peer konzultantka Eva Kastl

Poruchy příjmu potravy nejsou jen o jídle a váze. Často se za nimi skrývá složitý vztah k sobě samému,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

Všechny články tohoto autora →
GrapesMag
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.