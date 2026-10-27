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Nedobytná jména Babišových spolužáků ze Ženevy. „Už se neptejte,“ píše ředitel

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Dennívýzva
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Ani po více než třiceti letech není jasné, kdo pomohl Andreji Babišovi v roce 1995 k převzetí Agrofertu. Přesněji, kdo byli jeho údajní „spolužáci ze Švýcarska“, kteří měli stát za firmou O.F.I., klíčovým hráčem celého příběhu. Sama ženevská škola Collège Rousseau, kde Babiš koncem 60. let studoval, se na toto téma odmítá bavit. HlídacíPes.org se
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Zdroj: Andrej Babiš jako vítěz voleb 2025. Foto: Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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