Nedobytná jména Babišových spolužáků ze Ženevy. „Už se neptejte,“ píše ředitel

Ani po více než třiceti letech není jasné, kdo pomohl Andreji Babišovi v roce 1995 k převzetí Agrofertu. Přesněji, kdo byli jeho údajní „spolužáci ze Švýcarska“, kteří měli stát za firmou O.F.I., klíčovým hráčem celého příběhu. Sama ženevská škola Collège Rousseau, kde Babiš koncem 60. let studoval, se na toto téma odmítá bavit. HlídacíPes.org se alespoň některé detaily pokusil zjistit z veřejně dostupných seznamů jejích absolventů.
Andrej Babiš nikdy jmenovitě neřekl, kdo byli údajní spolužáci, kteří mu přes firmu O.F.I. Ost Finanz und Investment pomohli odpoutat nově vzniklou akciovou společnost Agrofert od slovenského Petrimexu, a to skrze navýšení kapitálu za ne zcela transparentních okolností.
Ženevský deník Tribune de Genève celá desetiletí publikoval kompletní jmenné seznamy všech absolventů škol v kantonu. Digitalizovaný archiv novin – a s ním i jmenné seznamy – je dostupný online.
Babiš v roce 2017 konkrétně řekl, že se jednalo o „švýcarské spolužáky a přátele z doby, kdy jsem ve Švýcarsku studoval“. Tato formulace je důležitá, protože umožňuje dvojí interpretaci – spolužáci stojící údajně za firmou mohli, ale také nemuseli být Švýcaři. Případně byli švýcarskými občany jen někteří z nich.
Nacisté, Kim Čong-un i děti Kremlu
Když média v roce 2023 Babišovu historku o spolužácích kvůli jeho prezidentské kandidatuře naposledy prověřovala, přišel server Seznam Zprávy s informací, že z jedné z listin získaných z rejstříkového úřadu ve švýcarském Zugu vyplývá, že přinejmenším jeden skutečný majitel O.F.I. v rozhodné době nebyl občanem Švýcarska.
Při předpokládané délce studia lze celkem přesně odhadnout rok, v němž Andrej Babiš měl původně skládat maturitu v Ženevě. A s ním i jeho spolužáci, kteří na rozdíl od něj studium neukončili předčasně a kteří mu později měli pomoci s Agrofertem.
Andreji Babišovi při mlžení o pozadí O.F.I. nahrává tradiční charakter švýcarských elitních škol, které jsou vůči svým studentům extrémně diskrétní.
Švýcarský veřejnoprávní rozhlas letos v souvislosti s Babišem připomněl i případy, kdy na švýcarských školách v tichosti studovali pozdější severokorejský diktátor Kim Čong-un, děti kremelských elit nebo o mnoho let dříve i děti bývalých vysoce postavených nacistů.
Už se na to neptejte
HlídacíPes.org se u Collège Rousseau snažil opakovaně získat seznam spolužáků Andreje Babiše, škola to několik let odmítala s odkazem na rekonstrukci archivu a také s odvoláním na soukromí absolventů. Na poslední opakovaný dotaz redakce odpověděl letos v květnu přímo ředitel školy Sébastien Perroud.
„Zdvořile vás žádám, abyste vzali tuto informaci na vědomí a neposílali nám další dotazy v této věci,“ napsal s odvoláním na předchozí korespondenci.
Je tu však ještě jiná švýcarská tradice, která do tématu spolužáků Andreje Babiše může vnést alespoň trochu světla. Ženevský deník Tribune de Genève celá desetiletí publikoval kompletní jmenné seznamy všech absolventů škol v kantonu. Digitalizovaný archiv novin – a s ním i jmenné seznamy – je dostupný online.
Andrej Babiš podle dříve zveřejněných zpráv nastoupil do ženevské školy v září 1969. Jeho otec tehdy ve Švýcarsku působil jako obchodní přidělenec ve stálé misi Československa u OSN. Kvůli nemoci však mladý Babiš absolvoval v Ženevě jen necelý rok studia a pak se vrátil do Bratislavy, kde také maturoval.
Při předpokládané délce studia však lze celkem přesně odhadnout rok, v němž Andrej Babiš měl původně skládat maturitu v Ženevě. A s ním i jeho spolužáci, kteří na rozdíl od něj studium neukončili předčasně a kteří mu později měli pomoci s Agrofertem. Stačí v archivu Tribune de Genève najít absolventy školy Collège Rousseau z příslušného roku, či sousedních ročníků.
Nedobytný seznam
HlídacíPes.org tyto záznamy prošel a jednoho ze studentů kontaktoval. Nepřál si být jmenován ani citován, o některé okolnosti studia na Collège Rousseau se ale podělil.
V té době bylo ve škole podle něj asi tisíc studentů více než třiceti národností, včetně Čechů.
Před časem prý sám žádal vedení školy o seznam spolužáků, protože chtěl uspořádat setkání po letech. Nedostal ho ani jako bývalý student, což znovu ilustruje, jak nedobytné informace o spolužácích Andreje Babiše jsou.
Je téměř jisté, že se jejich jména dají dohledat někde mezi tisíci dalších, která jsou veřejně dostupná v online archivu ženevských novin.
Nic to však neříká o tom, jestli mu skutečně právě oni po pouhém necelém roce známosti ze švýcarské školy s odstupem mnoha let, jak Babiš tvrdí, pomohli ovládnout Agrofert.