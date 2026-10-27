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Kdo skutečně vydělá na zrušení televizních a rozhlasových poplatků?

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Vláda Andreje Babiše chce zrušit televizní a rozhlasové poplatky a financování České televize a Českého rozhlasu převést na státní rozpočet. Domácnosti tak přestanou odvádět dosavadních 205 korun měsíčně, tedy 2460 korun ročně. To však samo o sobě neznamená, že se o stejnou částku sníží jejich skutečné ekonomické zatížení. Náklady na veřejnoprávní vysílání nezaniknou, pouze
profimedia-1146487248

profimedia-1146487248

Zdroj: Liberecký protest proti změně způsobu financování veřejnoprávních médií na náměstí E. Beneše. Foto: Ota Bartovský / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 27.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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