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Jan Urban: Babišův úprk před dluhem za 18 miliard. Lži v kauze Diag Human už nestačí

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KOMENTÁŘ. Předseda vlády České republiky Andrej Babiš dlouhá léta zápolil s finanční záhadou zvanou úroky z dlužné částky. To je, jak každý jiný dlužník ví, takové strašidlo na neplatiče, které funguje od doby, co na světě existují dluhy. Představte si, že máte dluh s narůstajícím úrokem, ještě potvrzený hned několika zahraničními soudy, a pořád se
profimedia-0722947856

profimedia-0722947856

Zdroj: Andrej Babiš. Foto: ANNA BOHÁČOVÁ / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 28.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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