Jan Urban: Babišův úprk před dluhem za 18 miliard. Lži v kauze Diag Human už nestačí

KOMENTÁŘ. Předseda vlády České republiky Andrej Babiš dlouhá léta zápolil s finanční záhadou zvanou úroky z dlužné částky. To je, jak každý jiný dlužník ví, takové strašidlo na neplatiče, které funguje od doby, co na světě existují dluhy.
Představte si, že máte dluh s narůstajícím úrokem, ještě potvrzený hned několika zahraničními soudy, a pořád se vám nechce platit – a najednou je z toho skoro osmnáct miliard! A k tomu vám soud v Lucembursku úplně veřejně zablokuje dvě firmy, aby se připomněly právě ty kolik let nesplácené dluhy.
Doma by se to určitě zase nějak zašmudlalo, koneckonců už před dvanácti lety si s tím právě Andrej Babiš dokázal poradit a tajně vyluxoval v lucemburských bankách konta českého státu, když si naivní lucemburský soudce myslel, že je stačí zablokovat, dlužník sklapne kufry, zaplatí dluh a dál už se bude chovat slušně. No, nestalo se.
V roce 2017 už byl Andrej Babiš premiérem a svým nechvalně známým úprkem před věřitelem a porušením lucemburského zákona se 16. října dokonce pochlubil ve Sněmovně. Policie i mainstreamoví novináři si ničeho nevšimli.
Babišovi se nechce platit
Teď máme rok 2026, Andrej Babiš je opět předsedou vlády a úroky od roku 2014 vyrostly o dalších šest miliard. Že by o tom pan premiér nevěděl? Nebo že by netušil, že mohl už před dvanácti lety alespoň zastavit úročení? Ví o tom velmi dobře, jenom se mu nechce platit, a tak taději předstírá, že žádný dluh neexistuje.[souvisejici]
A, jako vždy, za všechno špatné mohou novináři: „Diag Human, bavme se o tom, vážené demokratické média. Jak je možné, že někdo napíše dopis a usiluje o to, aby okradl tady daňové poplatníky o sedmnáct miliard. Že jste to nepsali v minulosti, kdo všechno u toho byl? Takže, prosím vás“. Autentický Andrej Babiš, zachycený Reportéry ČT v říjnu tohoto roku (od 28. min.).
S troškou škodolibosti se lze pana premiéra ptát, když u toho v minulosti opakovaně byl, proč nikdy nevystoupil proti stejně nezákonnému jednání vlád ČSSD a ODS v této věci? Vždyť přece sliboval, jak zatočí s korupcí.
Zkuste si představit zloděje chyceného při činu, který soudu řekne, že jeho rozsudek neuznává. Že to zní šíleně?
Jeho poněkud šokující výrok má jen dvě možná vysvětlení. Mohl ho pronést buď totálně neschopný packal, který si za patnáct let ve vrcholné politice nebyl schopen ani jako ministr financí, ale ani jako předseda vlády nechat zpracovat dva nebo tři nezávislé právní posudky, aby mu vysvětlily stav věci.
Určitě by při tom narazil i na informaci, že přesně tohle udělala vláda v roce 2000, tedy více než před čtvrt stoletím. Ty posudky byly hned tři a všechny se shodly v tom, že spor s Diag Human je prohraný a je třeba ho urychleně ukončit, než škoda, tehdy odhadovaná na zhruba tří miliardy, začne rychle narůstat.
Zjistil by, že obě strany o dva roky později dospěly k dohodě a za zprostředkování předsedy rozpočtového výboru Sněmovny Miroslava Kalouska stát vyjednal i výraznou slevu. Dva týdny před podpisem dohody ovšem nastoupil nový ministr zdravotnictví se dvěma brněnskými poradci, hochštaplerským podvodnickým duem Zdeňkem Koudelkou a Pavlem Blažkem.
Pan premiér oba, samozřejmě, velmi dobře zná. Koudelka je totiž dnes náměstkem jeho oblíbence, ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce. A kdo by neznal bývalého ministra přes bitcoiny, že?
Poradci si tehdy chtěli trochu přivydělat, a tak předložili nepravdivý „znalecký posudek“, a když se jim, podle zdrojů ministerstva zdravotnictví, jejich plány na pár stovek milionů za zprostředkování „smíru“ zhroutily, napsal Koudelka ministrovi dopis, aby raději všechno nechal až na další vládu, tedy po volbách za jedenáct měsíců.
Tohle všechno bylo i s dokumenty mnohokrát zveřejněno, včetně onoho dopisu nalezeného v archivu ministerstva zdravotnictví.
Napřesrok to dokonce bude už dvacet let, kdy vyšla kniha Tunel plný krve, která tenhle podvod detailně popsala. Policie tehdy, než aby vyšetřovala vládní korupci, raději zablokovala internetovou stránku s desítkami dokumentů celé kauzy a začala vyšetřovat autora knihy. Takže demokratická média o problému psala, pane premiére, ne že ne. To jen nikdo z politiků nenašel odvahu se za podvody státu omluvit a jít dál.
Právo sem, ostuda tam
Slíbené druhé možné vysvětlení není o nic hezčí. Andrej Babiš tohle všechno dozajista ví, ale tak jako všichni vládní tlučhubové před ním dělá všechno pro to, aby mu obrovský dluh neskončil v klíně a nemusel ho zaplatit. A tak se bude dál lhát a zneužívat všechna moc státu, aby se věřiteli otrávil život. Právo sem a ostuda i se zákony tam, déle jak do devadesáti ten věřitel snad nevydrží...
A všiml si laskavý čtenář toho hezkého detailu, že o celé té uspěchané noční sněmovní provokaci nevěděla dopředu ani část vládních poslanců?
Pro jistotu se do obrany státu zapojila i ministryně financí Alena Schillerová. „Víte, že je to letitý spor. Je to něco neuvěřitelného, co se vůbec mohlo stát,“ říká ve stejném investigativním televizním trháku Reportéři ČT paní, která má v ANO i na ministerstvu financí spor s Diag Human už léta na starosti.
A hned dodává: „Bezesporu Česká republika, český stát se bude bránit.“
Na tomto místě je třeba přitakat výtkám na adresu médií a novinářů. V téže vteřině se totiž měl novinář ministryně, která se chlubí právnickým vzděláním, zeptat, proti čemu konkrétně se republika chce bránit a jak. V civilizovaném světě proti pravomocnému rozsudku totiž žádná obrana neexistuje. Takže co – vyhlásí Babišova vláda nejvyššímu soudu Lucemburského velkoknížectví válku, bojkot nebo protestní hladovku? Zkuste si představit zloděje chyceného při činu, který soudu řekne, že jeho rozsudek neuznává. Že to zní šíleně?
Zoufalé lži zoufalých politiků přestávají fungovat. Likvidaci o generaci modernější koncepce Diagu Human v letech 1991–1992 a předání uměle zkrachovalého českého farmaceutického průmyslu do rukou pánů spojených s bývalou komunistickou vojenskou kontrarozvědkou a StB z devadesátých let si političtí opozdilci z ANO nejspíš nemohou pamatovat.
To, že se jako politici od roku 2011 a vedoucí činitelé dvou vlád neseznámili se zničujícími podrobnými odůvodněními rozhodnutí mezinárodních i domácích arbitráží a soudů, prokazujících otevřeně protiprávní jednání snad všech polistopadových vlád, je ale už za hranicí kriminální viny.
Andrej Babiš, Alena Schillerová, Karel Havlíček a ministr Adam Vojtěch o miliardových dluzích za prohrané spory s Diag Human věděli velmi dobře. Byla to a je jejich ústavní povinnost. Žádné předstírání nevědomosti a obviňování médií na tom nezmění vůbec nic. Nikdo z českých politiků ze všech politických stran neměl odvahu přiznat byť jen pochybení, natož trestný čin.
Tak raději s velkým nočním sněmovním humbukem odvést pozornost od těch osmnácti miliard dlužných za Diag Human. A je v té hysterii ještě něco. Rozhodnutí exekučního soudu v Lucembursku totiž zablokovalo a prozatím znemožnilo ten tajemně nesmyslný projekt zestátnění ČEZ, který do budoucna, přímo na desítky let dopředu, převádí všechna myslitelná rizika jen na stát.
Tak rychle přiskřípnout tu zatracenou Českou televizi, která první odhalila pochyby odborníků i bývalých členů několika vlád. A všiml si laskavý čtenář toho hezkého detailu, že o celé té uspěchané noční sněmovní provokaci nevěděla dopředu ani část vládních poslanců? A to se pan Okamura chlubil, že si to celé připravoval celé tři dny! Tak se spěchalo.
Autor tohoto textu se kauze Diag Human věnuje dlouhodobě, napsal o ní knihu Tunel plný krve. V minulosti několik let pracoval v právním týmu Diag Human; pro majitele firmy Josefa Šťávu zpracovával archiv celé kauzy.