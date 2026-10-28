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Co také připomíná 4:36. Okamžik, kdy komunisté popravili novináře Kalandru

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KOMENTÁŘ. Jsou chvíle, kdy si člověk musí položit otázku, kam až může klesnout politická kultura země, která před pouhými sedmatřiceti lety znovu získala svobodu. A zda jsme nezapomněli, jak vysokou cenu za ni zaplatili naši předchůdci. Ráno 27. června 1950 ve 4:36 začal na pankráckém popravišti výkon trestu smrti nad novinářem, myslitelem a kritikem komunistické
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Zdroj: Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Foto: Ladislav Křivan / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

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