Zapomeňte na 2 litry vody denně. Výzkum uvádí jiné číslo

Skoro každý to zná. V kabelce láhev, v hlavě počítadlo vypitých sklenic a pocit, že do večera musíte stihnout ty pověstné dva litry. Jenže největší výzkum svého druhu ukázal, že tohle kulaté číslo neplatí pro každého a u spousty lidí je dokonce zbytečně vysoké. Kolik vody tělo doopravdy potřebuje, záleží na věku, pohybu i tom, co máte na talíři.
Odkud se vzaly ty dva litry
Pravidlo osmi sklenic denně patří k nejrozšířenějším radám o zdraví vůbec. Jeho kořeny sahají do čtyřicátých let minulého století, kdy americká odborná komise doporučila dospělému přibližně dva a půl litru tekutin za den. Hned následující věta ale dodávala, že velkou část z toho člověk získá z jídla. Právě ta se během desetiletí vytratila a v povědomí lidí zůstalo jen zjednodušené heslo: vypijte dva litry čisté vody.
Časem se k tomu přidala i podoba „8×8″, tedy osm sklenic po zhruba 240 mililitrech. Znělo to jednoduše a snadno se to pamatovalo, jenže pevný vědecký základ za tím nikdy nestál.
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Odpověď přinesl rozsáhlý výzkum, který na konci listopadu 2022 vyšel v časopise Science. Vědci sledovali víc než pět a půl tisíce lidí od kojenců po devadesátileté seniory a měřili takzvaný obrat vody. Každý účastník vypil odměřenou dávku vody obohacené o neškodné deuterium, stabilní izotop vodíku. Z toho, jak rychle ho tělo znovu vyloučilo, dokázali vědci spočítat, jak často se v organismu vymění veškerá tekutina.
Výsledek řadu lidí překvapil. Většině dospělých ve skutečnosti stačí denně mezi 1,5 a 1,8 litru vypitých tekutin. „Současné doporučení není vědecky vůbec podložené,” uvedl jeden z hlavních autorů studie Josuke Jamada z japonského Národního institutu biomedicínských inovací.
Napijete se i tím, co sníte
Klíč k tomu, proč je dvoulitrové heslo tak nadsazené, leží na talíři. Do těla se tekutiny nedostávají jenom hrnkem nebo sklenicí. Podle amerických dat tvoří jídlo zhruba pětinu celkového příjmu tekutin a u lidí, kteří jedí hodně ovoce a zeleniny, i výrazně víc. Autoři studie upozorňují, že u pestrého jídelníčku, kde nechybí teplá jídla ani čerstvé suroviny, může strava pokrýt klidně polovinu denní potřeby vody.
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Kus denní potřeby tak přijmete, aniž byste se napili, třeba z ovoce, zeleniny nebo teplé polévky. Čím čerstvějších surovin sníte, tím míň čisté vody musíte reálně dopít.
Ovoce, zelenina a teplá polévka pokryjí značnou část denního příjmu tekutin, aniž byste se napili. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Každé tělo má jiné nároky
Studie zároveň potvrdila, že jedno univerzální číslo nedává smysl. Obrat vody se u lidí liší podle věku, pohlaví, tělesné stavby, počasí i nadmořské výšky. Někdo si vystačí s litrem, jiný spotřebuje i několikanásobek.
Víc tekutin logicky potřebují: – sportovci, – lidé pracující v horku nebo ve vlhku, – obyvatelé vysokých hor, – těhotné a kojící ženy.
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Kdo prosedí celý den v chladné kanceláři, spotřebuje mnohem míň než člověk, který v tropickém dni pracuje venku. Rozdíl může být klidně víc než litr.
Orientační vodítko přesto existuje. Oficiální doporučení se liší podle pohlaví a počítají veškeré tekutiny ze všech zdrojů včetně jídla, takže čisté vody ve sklenici vyjde o poznání méně. Přehledně je shrnuje tabulka:
Instituce Ženy Muži Evropský úřad pro bezpečnost potravin kolem 2 litrů zhruba o půl litru víc Americká národní akademie věd 2,7 litru 3,7 litru Jak poznáte, že pijete dost Přečtěte si také: Kdo má doma po babičce tenhle porcelánový hrnek s modrým pruhem, ať ho neprodává. Sběratelé dávají až 19 000 Kč
Dobrá zpráva je, že litry počítat nemusíte. U zdravého člověka je tím nejlepším vodítkem úplně obyčejná žízeň. Tělo si o vodu řekne samo a sucho v ústech je jen upozornění, že je vhodná chvíle se napít. Leccos napoví i barva moči, kdy světlá značí dostatek a tmavší je pobídka k doplnění.
Místo velkých dávek najednou je lepší popíjet průběžně během dne. Ráno začněte sklenicí vody, u jídla mějte po ruce nějaký nápoj a ve vedru nebo při pohybu klidně přidejte. Do bilance se přitom počítá i čaj, káva nebo domácí kompot, protože kofein v běžném množství tělo nevysušuje.
Přehánět se to ale nemá ani opačným směrem. Kdo do sebe naráz obrátí obrovské množství vody, riskuje rozkolísání minerálů v krvi, hlavně sodíku. Ledviny si totiž za hodinu poradí zhruba s litrem, víc už nestíhají. A když moč zůstává tmavá, i když pijete dost, radši zajděte na kontrolu k lékaři, protože příčina nemusí souviset s pitím vůbec.
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Zdroje: https://www.kondice.cz/fyzicke-zdravi/dva-litry-vody-denne-pitny-rezim-kolik-vody-vypit/, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/kolik-vody-denne-pit-mytus-2-litry-hydratace-pravda, https://www.ireceptar.cz/zdravi/kolik-vody-denne/, https://magazin.aktualne.cz/pitny-rezim-je-plny-nebezpecnych-mytu-kolik-tekutin-skutecne-potrebujeme/r~aaa29739066be319639f8427e8f9fda4/, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/veda/kazdy-potrebuje-pit-jine-mnozstvi-vody-ukazuje-studie-v-zurnalu-science-13234