Podobu s otcem nezapře. Syn Václava Postráneckého Vilém jde v jeho stopách

Vilém Postránecký letos v létě oslavil kulaté čtyřicáté narozeniny a geny svého slavného otce rozhodně nezapře. Syn legendárního českého herce a vyhlášeného baviče po něm podědil nejen uhrančivý pohled, ale také velkou vášeň pro svět filmu a televize.
Místo řemesla k divadlu
Václav Postránecký se původně vyučil zámečníkem a k herectví se dostal až oklikou. Už od dětství působil v Dismanově rozhlasovém dětském souboru a po ukončení školy nastoupil na divadelní prkna. Diváci si ho zamilovali v nestárnoucí komedii S tebou mě baví svět, kde neodolatelným způsobem ztvárnil postavu Michala s nezapomenutelnou scénou v kadibudce plné třísek. Zahrál si i v Cirkusu Humberto, Bobulích, seriálu Krejzovi a věnoval se dabingu. S manželkou Helenou tvořili nerozlučný pár dlouhých dvaapadesát let.
Pokračování rodinné tradice
Společně vychovali dceru Lucii a syna Viléma, který v sobě umělecké vlohy rozhodně nezapřel. Vystudoval totiž produkci na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku a od školy sbírá zkušenosti u filmu i v televizi. Pracoval jako asistent produkce na oblíbeném dobovém seriálu Vyprávěj a podílel se na projektech Černá sanitka či Cesty domů. Během práce na Vyprávěj potkal herečku Denisu Nesvačilovou. Strávili spolu jeden rok a patřili k obletovaným párům českého showbyznysu.
Vilém se vypracoval ve schopného produkčního manažera a začal působit v reklamní produkci AdWood. Tam se podílel na tvorbě spotů pro největší tuzemské klienty. Na dva roky si odskočil k velkým historickým filmům v německé produkci a podílel se i na hitech Vyšehrad: Seryjál a Vyšehrad: Fylm s Jakubem Štáfkem. Již během vysokoškolského studia posbíral několik prestižních cen a dva jeho snímky se dokonce dostaly do úzké nominace na Českého lva v kategorii studentských filmů. Zkusil si i pár menších hereckých rolí.
Poslední role a rozloučení doma
S otcem sdílel velkou pracovní vášeň a dokázal mu splnit jedno velké přání, když ho propojil s tvůrci komedie 3Bobule. Uznávaný herec tehdy bojoval s agresivní formou rakoviny jícnu, nemoc rychle postupovala a operace bohužel nezabránila tvorbě metastáz. „Přestože mu už bylo hodně špatně, tak to chtěl udělat – chtěl říct těch pár vět. Tak mu to prostě velelo srdce,“ prozradil před lety jeho syn. Václav Postránecký byl na svůj poslední pracovní výkon velmi hrdý.
Ke konci života dobře věděl, jak vážný jeho zdravotní stav je. Z nemocnice ho propustili a mohl splnit své poslední velké přání, zemřít obklopen milovanou rodinou doma v Říčanech. Manželka Helena ho do poslední chvíle držela za ruku a obětavě se o něj starala. Rodina cítila vděčnost, že odešel v pokoji, netrpěl žádnými velkými bolestmi a svůj odchod už příliš nevnímal. Od jeho smrti uplynulo už přes sedm let a zanechal za sebou celou řadu brilantních filmových i televizních rolí, které diváci stále milují.
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