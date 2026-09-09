Otevřete dnes koupelnu a sáhněte na sprchovou hlavici. Pokud ucítíte 1 věc, teče vám tam usazenina

Hlavici sprchy máme v ruce každé ráno, a přesto se jí při úklidu koupelny většinou nikdo pořádně nevěnuje. Uvnitř se přitom roky tiše ukládá něco, co nakonec pokazí i obyčejné ranní opláchnutí. Ověřit si to přitom můžete hned teď, za pár vteřin a bez jediného nástroje.
Co ucítíte na tryskách zanesené hlavice
Přejeďte prsty po tryskách, ze kterých vytéká voda. U moderních hlavic bývají z měkkého silikonu a na dotek mají být pružné a hladké. Když místo toho nahmatáte tvrdá zrnka, drsný škraloup nebo bílý povlak, který nejde jen tak setřít, je rozhodnuto. Ve sprše se usadil vodní kámen.
Poznáte to i podle proudu vody. Přestane být rovnoměrný, tlak znatelně klesne a některé trysky stříkají mimo, takže se sprchujete napůl vedle.
Přečtěte si také: Trik na svíčkovou, který v restauracích nikdo neprozradí. Stačí 1 lžíce navíc a omáčka bude sametová Proč se sprcha zanáší zrovna u vás
Můžou za to minerály rozpuštěné ve vodě z kohoutku, především vápník a hořčík. Čím je voda tvrdší, tím jich obsahuje víc. Když kapky po sprchování na tryskách uschnou, minerály zůstanou na místě a postupně se vrství do tvrdé krusty, které říkáme vodní kámen.
V oblastech s velmi tvrdou vodou proto hlavice zarůstá mnohem rychleji než jinde. Kvalitu vody z kohoutku sami neovlivníte, zato můžete pravidelně bránit tomu, aby se usazenina vůbec stačila zabydlet.
Ve vlhkých tryskách se daří i bakteriím
Zanesená hlavice člověka nejdřív štve kvůli mizernému proudu a rozstřiku po celé koupelně. Skrytý problém je ale vážnější. V teplém a vlhkém prostředí trysek se spolu s vodním kamenem usazuje i sliznatý biofilm, ve kterém se daří bakteriím. Mezi nimi i legionela, která se při sprchování rozpráší do jemné mlhy a vdechnutím se dostane až do plic.
Přečtěte si také: Za socialismu stál 10 Kčs a měl ho v kuchyni každý. Dnes je z tohohle kráječe na vejce sběratelská rarita
Pro zdravého člověka většinou velké riziko nepředstavuje. Nebezpečná je hlavně pro seniory, chronicky nemocné a lidi s oslabenou imunitou. Že jde o reálnou hrozbu, dokládají čísla. Podle dat Státního zdravotního ústavu stoupl počet nahlášených případů legionářské nemoci v Česku z 213 v roce 2018 na 620 v roce 2024. Pravidelné odvápnění sprchové hlavice tak chrání nejen její výkon, ale i vaše zdraví.
Jak hlavici vyčistit doma za pár korun
Nejúčinnějšího pomocníka najdete v kuchyni. Když se hlavice dá odšroubovat od hadice, sundejte ji a nechte vykoupat v teplé vodě s octem, aby zanesené otvory zůstaly celé pod hladinou. Kyselina v octě vápennou vrstvu nahlodá a rozpustí, takže tvrdý nález pak jen opláchnete místo pracného odškrabávání. U silně zatvrdlých usazenin nechte hlavici v lázni klidně přes noc.
Pozor ale na hlavice s citlivější povrchovou úpravou. Někteří výrobci sprch před octem varují, protože kyselina může choulostivý povrch narušit. V tom případě sáhněte radši po šetrnější kyselině citronové.
Přečtěte si také: Ani sůl, ani ocet. Fazole se nenadýmají díky 1 surovině, kterou přidávají Mexičané po generace
Ta rozpuštěná v teplé vodě funguje jemněji a povrch přitom i zbaví bakterií. Odmočené trysky pak projděte vysloužilým zubním kartáčkem. U měkkých silikonových nástavců si často vystačíte i bez něj, stačí je párkrát prohníst mezi bříšky prstů a změklý povlak se začne odlupovat. Čím do otvorů rozhodně nešťourejte, je špendlík nebo jakýkoli špičatý kov, protože průměr trysky snadno rozšíříte a rozstřik vody se tím jen zhorší.
Zanesenou hlavici zvládne doma odvápnit obyčejný ocet nebo kyselina citronová a odmočené trysky pak stačí projít starým kartáčkem. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
A co když hlavice drží napevno a odšroubovat nejde? Poslouží pevnější mikrotenový sáček. Naplňte ho stejnou lázní, natáhněte přes hlavici a nahoře stáhněte gumičkou tak, aby otvory zmizely pod hladinou. Roztok se pak dostane přesně do zanesených míst. Nakonec hlavici důkladně propláchněte pod tekoucí vodou.
Volbu mezi oběma přípravky přehledně shrnuje následující tabulka:
Přečtěte si také: Kdo má doma po babičce tenhle porcelánový hrnek s modrým pruhem, ať ho neprodává. Sběratelé dávají až 19 000 Kč
Přípravek Jak působí Výhoda navíc Ocet Vápennou vrstvu nahlodá tak, že místo škrábání zbytky jen opláchnete. Nejlevnější pomocník, kterého máte doma v kuchyni. Kyselina citronová Kámen rozpouští a povrch hlavice navíc dezinfikuje. Doporučují ji sami výrobci sprch a je šetrnější k povrchům. Drobná údržba místo nové hlavice
Ideální je nenechat kámen tak narůst. Otřete trysky do sucha pokaždé, když se dosprchujete, ať na nich kapky vody vůbec nestihnou zaschnout. A sotva zahlédnete první bělavé mapy kolem otvorů nebo slabší proud, věnujte hlavici pár minut hned. Taková údržba po troškách vás stojí míň úsilí než pozdější zápas se zatvrdlým nánosem a ušetří i výdaj za novou sprchu.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/odvapneni-trysek-sprchove-hlavice/, https://www.sanitino.cz/jak-odstranit-vodni-kamen-ze-sprchove-hlavice, https://www.siko.cz/inspirace/rady-tipy-navody/jak-na-vodni-kamen-ve-sprse, https://www.hansgrohe.cz/koupelna/poradce/pece-udrzba/odstranovani-vodniho-kamene-sprchy, https://www.geberit.cz/koupelnove-vyrobky/inspirace/tipy-rady/legionella/, https://legionella.cz/clanky/legionella-na-vzestupu-pocet-pripadu-v-cr-se-od-roku-2018-temer-ztrojnasobil/