Otevřete dnes mrazák a podívejte se na sáčky s masem. Pokud na nich najdete 1 detail, maso se kazí

Většina lidí kontroluje jen datum načmárané fixou na sáčku. Jenže mrazák umí prozradit mnohem víc už na první pohled. Stačí vytáhnout balíček masa, otočit ho proti světlu a všimnout si jedné jediné věci. Ta napoví, jestli surovina uvnitř pořád stojí za přípravu, nebo jestli už pomalu ztrácí to nejlepší. A občas dokonce naznačí, že s vaším mrazákem není něco v pořádku.
Námraza a ledové krystaly jsou první varování
Tím detailem je led. Tenký námrazový povlak, který na mraženém jídle vídáte běžně, je v pořádku. Zpozornět byste měli u výraznějších krystalků, případně u kousků masa spojených ledem do jednoho kusu. Taková vrstva ledu vzniká v zásadě jen jedním způsobem. Maso muselo někdy mezitím částečně roztát a pak znovu zamrznout.
Teplota uvnitř tedy nezůstala stabilní. Možná na chvíli vypadl proud, možná se mrazák až moc naplnil a chvíli nestíhal chladit, nebo jeho dvířka pořádně nedoléhají. Ať už za tím stojí cokoli, surovina prošla kolečkem tání a opětovného zmrznutí, které jí vůbec nesvědčí.
Přečtěte si také: Trik na svíčkovou, který v restauracích nikdo neprozradí. Stačí 1 lžíce navíc a omáčka bude sametová Bílé suché skvrny prozradí spálení mrazem
Druhá věc, které si na mase všimnete, jsou vybledlá šedobílá místa se suchým, jakoby ošlehaným povrchem. Říká se jim mrazová spálenina a objevují se tam, kde se maso dostane do přímého kontaktu se vzduchem. Ten z povrchu doslova vytáhne vlhkost.
Dobrá zpráva je, že spálení mrazem vám zdravotně neublíží. Ta horší? Postižená místa budou po tepelné úpravě tuhá, suchá a bez chuti. Řešení je snadné. Postižené okraje seřízněte a se zbytkem masa si pospěšte do kuchyně, ať vám neztvrdne celý kus.
Proč je opakované rozmrazení skutečný problém
Tady se dostáváme k jádru věci. Mráz bakterie ani plísně nezabíjí, jen je uspí. Jakmile maso povolí a jeho teplota vyleze nad pár stupňů nad nulou, mikroorganismy se zase probudí a začnou se množit dál. Když surovinu vrátíte do mrazu, uspíte je sice podruhé, ale jejich počet už zůstane vyšší.
Přečtěte si také: Za socialismu stál 10 Kčs a měl ho v kuchyni každý. Dnes je z tohohle kráječe na vejce sběratelská rarita
Právě proto se syrové rozmrazené maso, drůbež ani ryby nemají znovu zamrazovat. Ledové krystaly na sáčku jsou vlastně stopa po tomhle procesu. Bezpečně do mrazáku putuje podruhé jen jídlo, které mezitím projde důkladnou tepelnou úpravou.
Jak poznáte, že maso už do jídla nepatří
Samotný led ještě neznamená, že balíček musí rovnou do koše. Rozhodne až prohlídka po pomalém rozmrazení v lednici a vyplatí se přitom zaměřit na tři věci.
Přičichněte. Čerstvé maso voní nevýrazně, jakýkoli náznak kyselosti nebo čpavku je jasný pokyn surovinu vyhodit. Sledujte barvu. U hovězího čekáte sytě červenou, u kuřecího jemně růžovou. Jakmile odstín přejde došeda, dozelena nebo dohněda, něco je špatně. Sáhněte. Slizký, lepkavý povrch je poslední potvrzení, že maso do hrnce nepatří. Jak masu v mrazáku prodloužit život Přečtěte si také: Ani sůl, ani ocet. Fazole se nenadýmají díky 1 surovině, kterou přidávají Mexičané po generace
Většině problémů předejdete správným balením. Maso patří do vzduchotěsných sáčků určených do mrazáku, ideálně rozdělené na porce, které opravdu spotřebujete najednou. Vzduch ze sáčku dostaňte ven, jak to jen jde. Osvědčí se ponořit ho do vody, jejíž tlak zbytek vzduchu vytěsní sám. Kdo má doma vakuovačku, má vystaráno.
Rozdělení na menší porce a pečlivé zabalení rozhodují o tom, v jaké kvalitě maso z mrazáku vyjde. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Mrazák nastavte na stabilních minus osmnáct stupňů a snažte se ho zbytečně dlouho neotvírat. Rychlé zmrazení navíc tvoří jemnější krystalky, takže rozmrazený kus nebude rozbředlý a vodnatý. A nezapomeňte na popisek s druhem masa a datem. Po pár týdnech totiž v mrazáku vypadá každý balíček úplně stejně.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-dlouho-vydrzi-maso-v-mrazaku-kdy-ho-vyhodit, https://www.kupi.cz/magazin/clanek/33258-trvanlivost-masa-v-mrazaku-a-lednici, https://www.betterlife.cz/pravidla-mrazeni-masa-pozor-na-spravnou-teplotu-a-riziko-spaleni-masa-mrazem-a-nejdele-vydrzi-neporcovane-kure/, https://fresh.iprima.cz/magazin/jarni-uklid-v-mrazaku-vite-ktere-potraviny-uz-v-nem-presluhuji-504048, https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/bezpecnost-mrazenych-potravin/