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Prezident, davy fanoušků, očekávání celé země... Pro Filipíny dělá něco podobného jako Pacquiao, smekla Gauffová před Ealovou

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Coco Gauffová dobře ví, jak chutná život pod drobnohledem, v případě Alexandry Ealaové ale uznává vyšší level. Podle světové čtyřky čelí jednadvacetiletá Filipínka ještě většímu tlaku, protože ve své zemi boří tenisové bariéry prakticky jako první. Přirovnala ji dokonce k boxerské legendě Mannymu Pacquiaovi.
Prezident, davy fanoušků, očekávání celé země... Pro Filipíny dělá něco podobného jako Pacquiao, smekla Gauffová před Ealovou

Prezident, davy fanoušků, očekávání celé země... Pro Filipíny dělá něco podobného jako Pacquiao, smekla Gauffová před Ealovou

Zdroj: WTA Tour
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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