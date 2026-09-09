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K léčivům i byty. U Farmaku v Olomouci se chystá stavba rezidenčního projektu

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Soubor nově vznikajících bytových domů v Olomouci by měla v následujících letech rozšířit také výstavba rezidenčního projektu v Černovíře naproti areálu Farmaku, nyní již spadajícího pod značku Czech-Gen. Právě olomoucký chemicko-farmaceutický holding připravuje pod hlavičkou jedné ze svých společností vybudování záměru se 118 byty určenými pro pronájem i prodej.
K léčivům i byty. U Farmaku v Olomouci se chystá stavba rezidenčního projektu

K léčivům i byty. U Farmaku v Olomouci se chystá stavba rezidenčního projektu

Zdroj: Czech-Gen Real Estate
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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