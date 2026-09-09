Měla skončit v zapomnění. Neuvěřitelný příběh české vesnice Maříž, která odmítla zmizet z mapy

Na pomezí Česka a Rakouska u Slavonic leží vesnice, kterou minulý režim málem vymazal z mapy. Maříž byla po desítky let sevřená pohraničním pásmem, domy chátraly a noví obyvatelé se sem nesměli stěhovat.
Dnes má Maříž pouhých 15 trvale hlášených obyvatel, přesto nepůsobí jako mrtvá osada. Když jsem si dohromady skládala její příběh z historických pramenů, překvapilo mě, jak výrazně se její osud během několika desetiletí proměnil. Z téměř zapomenuté pohraniční vesnice se postupně stalo místo, které dnes přitahuje návštěvníky vlastní keramikou i neobvyklým příběhem.
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První písemná zmínka o Maříži pochází z roku 1372. V roce 1930 zde stálo 64 domů a žilo 216 obyvatel. Fungoval tu velkostatek, pila s mlýnem, dva hostince, dva obchody, živnosti i jednotřídní škola. Dnešní Maříž si zachovává klidný venkovský ráz, který ostře kontrastuje s dobou, kdy obec svíralo přísně střežené pohraniční pásmo. Foto: V B / Google Maps
Dominantou býval
novogotický zámek s rozsáhlým parkem. Po válce však přišel odsun většiny německého obyvatelstva. Ještě zásadnější změnu přinesl začátek padesátých let, kdy se Maříž ocitla v přísně střeženém pohraničním prostoru.
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Po roce 1951 byla
budoucnost Maříže krajně nejistá. Úřady omezovaly možnost stěhování nových lidí do obce a bránily také opravám domů. Vesnice měla postupně dožít a uvažovalo se i o její úplné likvidaci.
Místní rodák František Dušek popsal situaci
pro projekt Paměť národa velmi výstižně:
„Jednu dobu byla Maříž jako v drátěném pytli, dráty před vesnicí, dráty za vesnicí.“
V roce 1980 stálo v Maříži už jen 15 domů a bydlelo 45 obyvatel. Zámecký areál chátral a z někdejší dominanty se dochovalo pouze torzo. Při čtení tohoto příběhu je těžké ubránit se otázce, jak málo někdy stačí k tomu, aby celé místo zmizelo jednou provždy.
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Zlom nastal po roce 1989, kdy se otevřely hranice a do pohraničí se začal vracet běžný život. Právě tehdy Maříž objevil akademický malíř a sklář
Kryštof Trubáček. V roce 1991 zde vznikla autorská keramická dílna, jejíž pestré výrobky postupně proslavily jméno malé vesnice. Signatura TEK 99 na dně keramické figurky slona od Kryštofa Trubáčka připomíná tvorbu, která v Maříži vznikala na konci 90. let. Foto: Dobroš/Wikimedia Commons (CC-BY-SA-4.0)
Trubáček tehdy hledal větší prostor pro svou tvorbu a opuštěná obec mu nabídla klid i inspiraci. Na projektu se v dalších letech podílely desítky výtvarníků a
mařížská keramika získala osobitý styl založený na výrazných barvách a ruční malbě. Barevná keramika vrátila vesnici život
Město Slavonice uvádí, že k 1. lednu letošního roku bylo v Maříži evidováno
jen 15 obyvatel.
Přesto má smysl zastavit se tu alespoň na několik hodin:
namalovat si vlastní keramiku v místní dílně zastavit se u pozůstatků někdejšího zámeckého areálu pokračovat pěšky nebo na kole směrem k rakouské hranici spojit návštěvu s výletem do Slavonic a okolní České Kanady
Po vstupu České republiky do schengenského prostoru vzniklo také
přeshraniční spojení mezi Maříží a Reinolzem. Místo, které kdysi oddělovaly ploty a zákazy vstupu, tak dnes nabízí přesně opačný zážitek. Hranici tu lze překročit téměř bez povšimnutí. Místo, které odmítlo zmizet
Maříž není klasická turistická vesnice s dlouhým seznamem atrakcí. Její největší síla podle mého názoru spočívá v samotném příběhu. Na malém prostoru tu člověk vidí stopy prosperující předválečné obce, devastaci pohraničního pásma i
návrat života po roce 1989. Barevná keramika se po roce 1989 stala jedním ze symbolů Maříže a pomohla vrátit malé pohraniční vesnici nový život. Foto: V B / Google Maps
Právě kontrast mezi někdejšími dráty a dnešní barevnou keramikou dává Maříži atmosféru, kterou by člověk od vesnice s patnácti obyvateli možná vůbec nečekal.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, mistapametinaroda.cz, keramika-mariz.cz, slavonice-mesto.cz, dspace.jcu.cz