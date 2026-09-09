Bezpečný život na Vysočině: Policie přiveze na jihlavské náměstí ferrariPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bezpečný život na Vysočině: Policie přiveze na jihlavské náměstí ferrari
Policisté se včera odpoledne obrátili na veřejnost s žádostí o spolupráci. Hledali hokejového fanouška,...
HC Dukla Jihlava, prvoligový vládce posledních dvou sezón, vstupuje do výroční 70. sezóny. Po deseti letech...
Všechny složky IZS aktuálně zasahují u nehody, ke které došlo na silnici II/360 u Vacenovic na Třebíčsku....
Dušejov na Jihlavsku v posledních týdnech trápilo fungování tamní prodejny potravin. Hlavním problémem byl...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →