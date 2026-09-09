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Bezpečný život na Vysočině: Policie přiveze na jihlavské náměstí ferrari

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Unikátní policejní ferrari, zbraně zásahové jednotky i ukázka policejních kynologů budou opět lákat na Masarykově náměstí v Jihlavě veřejnost. Akci hojně navštěvují mateřské a základní školy, spíš pro dospělé pak bude odpolední promenádní koncert.
Bezpečný život na Vysočině: Policie přiveze na jihlavské náměstí ferrari

Bezpečný život na Vysočině: Policie přiveze na jihlavské náměstí ferrari

Zdroj: Martin Singr
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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