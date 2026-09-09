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Zapomeňte na 5 jídel denně. Studie popsala, jaký rozestup tělu svědčí

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Pět menších porcí denně, aby se „nastartoval” metabolismus. Tuhle radu slyšel skoro každý, kdo řešil váhu nebo zdravější jídelníček. Novější výzkumy s ní ale zamíchaly. Pro tělo přitom není zdaleka...
Zapomeňte na 5 jídel denně. Studie popsala, jaký rozestup tělu svědčí

Zapomeňte na 5 jídel denně. Studie popsala, jaký rozestup tělu svědčí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

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