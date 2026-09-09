Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Čtyři vraždy stačí, drahoušku: Libíček trpěl cukrovkou a nemocnými ledvinami, ale k lékaři nešel. Bolest tišil pivem, diváci si ničeho nevšimli

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jan Libíček dotočil roli inspektora Brookse s nemocnými ledvinami a cukrovkou. O čtyři roky později už před kamerou zemřel.
Jan Libíček

Jan Libíček

Zdroj: Se svolením České televize
Reklama
Další články z VIPživot.cz
Se synem si volá každý den, s Krausem mají oddělené bydlení. Chýlková popsala, jak vypadá její běžný
Se synem si volá každý den, s Krausem mají oddělené bydlení. Chýlková popsala, jak vypadá její běžný
Eva Pavlová jako malá holčička s ofinou a odstátýma ušima. Fotku sdílela s varováním, které se týká všech rodičů
Eva Pavlová jako malá holčička s ofinou a odstátýma ušima. Fotku sdílela s varováním, které se týká všech rodičů

První dáma zveřejnila archivní snímek z dětství. Místo nostalgické vzpomínky ale přidala vzkaz, který by si...

Hypotéku bych platil do smrti, přiznal Bohuš Matuš. Stěhoval se pětkrát za dva roky, bydlení mu nakonec zařídil fanoušek
Hypotéku bych platil do smrti, přiznal Bohuš Matuš. Stěhoval se pětkrát za dva roky, bydlení mu nakonec zařídil fanoušek

Třiapadesátiletý zpěvák odmítl hypotéku kvůli věku a nejistým příjmům. Dům mu nakonec pronajal člověk,...

Už u prvního dítěte mluvili lékaři o zázraku. Mudrová z Ulice má už druhé dítě, teď ukázala dojemné první chvíle
Už u prvního dítěte mluvili lékaři o zázraku. Mudrová z Ulice má už druhé dítě, teď ukázala dojemné první chvíle

Barbora Mudrová, kterou diváci znají jako Áju z Ulice, přivedla na svět dceru Beu. Stalo se tak navzdory...

„Jsem v přechodu a živím se obličejem." Alice Bendová ukázala tvář pět dní po faceliftu
„Jsem v přechodu a živím se obličejem." Alice Bendová ukázala tvář pět dní po faceliftu

Česká herečka si nechala sundat obvazy a výsledek zveřejnila sama, v době, kdy většina známých žen čeká...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.