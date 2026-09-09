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Kristelová odpustila Řepkovi úlet s cizí ženou. Na první společné akci ale odmítli fotostěnu a zmizeli po anglicku

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Tři týdny po zveřejněných fotkách polibku s cizí ženou se Řepka s Kristelovou ukázali ruku v ruce na premiéře v Lucerně. Fotostěnu ale demonstrativně obešli.
Kristelová odpustila Řepkovi úlet s cizí ženou. Na první společné akci ale odmítli fotostěnu a zmizeli po anglicku

Kristelová odpustila Řepkovi úlet s cizí ženou. Na první společné akci ale odmítli fotostěnu a zmizeli po anglicku

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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