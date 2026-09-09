Kristelová odpustila Řepkovi úlet s cizí ženou. Na první společné akci ale odmítli fotostěnu a zmizeli po anglicku

Pondělí 8. září 2026, pražská Lucerna, slavnostní předpremiéra dokumentu o usmíření bratrů Gallagherových z Oasis. Mezi hosty se objevila dvojice, kolem které se poslední tři týdny točila jiná verze příběhu o odpuštění: Tomáš Řepka a Kateřina Kristelová. Dorazili společně, drželi se za ruce. A pak udělali přesně tolik, aby bylo jasné, že jsou spolu, a ani o kousek víc.
Tři týdny ve třech datech
Celá kauza se vejde do přesné časové osy. V pondělí 17. srpna 2026 kolem jedné odpoledne byl Řepka v pražských Kolodějích zachycen při dlouhém polibku s neznámou ženou. O dva dny později, 19. srpna, se oba ještě uvolněně objevili na křtu knihy Mistrovství světa ve fotbale 2026, incident už proběhl, ale fotky ještě nebyly venku.
Zlom přišel 20. srpna. Snímky z Koloděj se dostaly do médií a CNN Prima NEWS i další servery je začaly rozebírat. Řepka reagoval na Instagramu: přiznal chybu, řekl, že Kristelové ublížil. Kristelová pak pro eXtra.cz promluvila o bolesti i odpuštění, obvinila blíže neurčené lidi z toho, že „kupčí s fotografiemi“ ze Řepkova soukromí, a oznámila, že ve vztahu pokračuje. Od zveřejnění fotek do lucernské premiéry uplynulo devatenáct dní.
Příchod ano, fotostěna ne
V Lucerně to vypadalo jako pečlivě kalibrovaný výstup. Řepka s Kristelovou přišli ruku v ruce, gesto, které říká „jsme spolu“ hlasitěji než jakýkoli rozhovor. U vstupu se ale zdrželi jen krátce. Fotostěnu, kde se nechávali zvěčnit ostatní hosté, obešli. Když se v sále někdo pokusil o focení, Řepka podle reportáže eXtra.cz naznačil neochotu. Po projekci zmizeli rychle a bez mediálního kontaktu.
Žádná hádka, žádný incident. Prostě odchod bez zdržování, bez rozhovorů, bez dalšího materiálu pro fotografy.
Jiný pár než dřív
Kontrast s jejich dřívějšími veřejnými vystoupeními je markantní. Na křtu knihy Ženy za zády v březnu 2023 Kristelová ochotně dávala rozhovor a mluvila o minulosti i vztahu. Na galavečeru Clash of the Stars v lednu 2024 oba působili uvolněně a s médii komunikovali bez problémů. A v listopadu 2025, na premiéře dokumentu Řepka: Hříšník, proběhla tisková konference, rozhovor po projekci, Řepka se dokonce před kamerami rozplakal.
V Lucerně nic z toho. Minimum kontaktu, minimum obrazového materiálu. Jako by přepnuli do režimu, ve kterém veřejnosti stačí vědět jedinou věc: že přišli spolu.
Strategie jednoho gesta
Proč obejít fotostěnu, když člověk přijde na akci plnou kamer? Přímé vysvětlení od nich nezaznělo. Kontext ale leccos napoví. Už v únoru 2026, při valentýnském focení k desátému výročí vztahu, Kristelová přiznala, že Řepka podobné akce nemá rád a focení s „blikanci“ mu vadí. Po kauze s kolodějskými snímky se k tomu přidává logická motivace: nedávat fotografům další silné obrázky, které by krmily příběh o krizi.
Podle nás jde o vědomé oddělení dvou rovin. Společným příchodem potvrzují jednotu. Odmítáním fotostěny a rychlým odchodem říkají: tohle je všechno, co dostanete. Nekupčíme s vlastním soukromím, a vy taky nebudete.
Comeback na premiéře comebacku
Je v tom určitá ironie. Dokument Oasis: Don’t Look Back in Anger vypráví příběh o válce a usmíření bratrů Gallagherových, dvou lidí, které roky rozdělovaly ego, veřejné výpady a mediální pozornost a kteří se nakonec vrátili na stejné pódium. Řepka s Kristelovou si pro svůj kontrolovaný návrat na veřejnost vybrali právě tuhle projekci. Jestli záměrně, nebo náhodou, veřejně neřekli. Symbolika ale funguje sama.
Jejich vztah přežil soudy, vězení, sázkové kurzy na rozchod i fotky z Koloděj. V Lucerně neřekli ani slovo navíc. Možná právě proto to fungovalo líp než cokoli, co mohli říct.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta