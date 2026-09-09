Ultras Slavie se vzbouřili proti cenám lístků na Ligu mistrů. Tvrdík musel ustoupit a zlevnit vstupenky do kotle

Když Tribuna Sever zveřejnila otevřený dopis, z nějž jako první citoval iSport, argumentace nešla po absolutních cenách. Šla po logice: proč má nejaktivnější část stadionu platit výrazně víc než tribuna za druhou bránou? Slavia reagovala 8. září, dva dny před čtvrtečním utkáním s RC Lens. A reagovala ve dvou krocích, které stojí za to rozebrat odděleně.
Co přesně Slavia změnila
První krok je okamžitý: pro zápas s Lens padá sektorizace Tribuny Sever. Ta byla zavedena po jarním derby se Spartou a prakticky znamenala, že sektory 105–111a fungovaly jako uzavřená zóna se samostatným vstupem přes bránu 1B, bez průchodu do zbytku stadionu. Ve čtvrtek se fanoušci vrátí k volnějšímu pohybu.
Druhý krok je systémový a platí až od dalšího domácího zápasu Ligy mistrů proti Arsenalu: Tribuna Sever a Tribuna Jih budou mít sjednocenou cenu. Kdo si už koupil balíček na Sever za 6 750 Kč, dostane rozdíl 2 000 Kč. Ne v hotovosti. Klub ho nahraje jako voucher do aplikace Slavia, použitelný při nákupu příští permanentky. Stejný princip platí i pro jednotlivé lístky na Lens, klub slíbil vrátit rozdíl oproti ceně Jihu, konkrétní částku po sektorech ale v oficiálním oznámení nerozepsal.
Tři vrstvy jednoho sporu
V rychlém zpravodajství se tři různé roviny konfliktu slévají do jedné. Stojí za to je oddělit.
- Absolutní ceny Ligy mistrů. Klub tvrdí, že cenová politika se proti minulé sezoně nezměnila. Balíčky na čtyři domácí zápasy mají být v průměru o 10 % levnější než při předchozí účasti, Arsenal zůstává ve stejné hladině jako loni. V českém kontextu Slavia není bezprecedentně nejdražší: Sparta při ligové fázi LM 2024 prodávala permanentkářům jednotlivé zápasy za 800–2 400 Kč, Plzeň v roce 2022 nabízela balíčky od 3 280 do 9 200 Kč.
- Poměr Sever versus Jih. Tohle je jádro. Čtyřicet procent navíc pro kotel nedává smysl ani z pohledu produktu: obě tribuny jsou za bránou, obě nabízejí srovnatelný výhled. Klub v reakci na kritiku uvedl, že vyšší cenu Severu roky akceptoval na základě požadavku samotných zástupců Tribuny Sever, kteří chtěli dražší vstupenky jako filtr proti pasivním divákům. Tribuna Sever se od tohoto modelu nyní odklonila.
- Poderbyová bezpečnostní opatření. Sektorizace, odložený prodej permanentek do sektorů 105–110, individuální zákazy vstupu: to všechno přišlo po 317. derby, kdy domácí fanoušci vběhli na plochu. Následovala kontumace 0:3, pokuta 10 milionů korun a čtyři domácí zápasy bez diváků. Spor o ceny lístků proto nelze číst izolovaně. Spadá do měsíců, kdy je vztah vedení a kotle zatížený sankcemi i vzájemnou nedůvěrou.
Kdo má silnější argument
Obě strany mají obhajitelný kus pravdy, ale ne ve stejné rovině. Klub stojí pevněji v otázce celkové cenové hladiny: čísla ukazují, že proti minulé sezoně skutečně nezdražil a v širším českém srovnání se pohybuje v zavedených pásmech. Tvrzení ultras, že Slavia patří „mezi nejdražší kluby celé Ligy mistrů“, se bez systematického srovnání všech 36 účastníků nedá uzavřít jako ověřený fakt; doložitelné je pouze to, že Eden vychází dražší než bratislavský Slovan v nejlevnějších kategoriích, ale levnější v prémiových místech.
Fanoušci naopak trefují přesněji v otázce poměru. Účtovat nejvěrnější části stadionu o 40 % víc než protější tribuně za bránou je těžko obhajitelné, a klub to nakonec uznal sám tím, že ceny sjednotil. Podle nás je právě tohle klíčový signál: Slavia necouvla kvůli absolutním číslům, ale kvůli disproporci, kterou nedokázala veřejně obhájit.
Voucher místo peněz
Praktický detail, který snadno zapadne: kompenzace 2 000 Kč za balíček nepřijde na účet. Přijde jako kredit v aplikaci, uplatnitelný až při nákupu příští permanentky. Pro fanouška, který permanentku stejně kupuje každý rok, je to reálná sleva. Pro toho, kdo si koupil jednorázový balíček na Ligu mistrů a permanentku nemá, je hodnota voucheru nejistá.
Klub navíc přidal bonus pro permanentkáře: vstup zdarma na domácí zápasy UEFA Youth League po vyzvednutí náhradní vstupenky v aplikaci. Drobnost, ale v kontextu napjatého vztahu s fanoušky je každé gesto součástí vyjednávání.
Slavia ustoupila měřitelně, ale chytře rozloženě v čase. Skutečný test přijde, až se otevře prodej na Arsenal, a ukáže se, jestli sjednocená cena Severu a Jihu platí jako nový standard, nebo jako jednorázový ústupek pod tlakem.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner