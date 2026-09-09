Muži, kteří tě nedostanou hranatou čelistí a strništěm, ale humorem: proč je smích někdy přitažlivější než dokonalý obličej

Adam Sandler dnes slaví 60 let a je ideální připomínkou jedné krásně nespravedlivé věci: přitažlivost se nepočítá jen z lícních kostí. Někdy rozhodne člověk, vedle kterého zapomeneš kontrolovat, jak při smíchu vypadáš.
Adam Sandler se narodil 9. září 1966 a dnes slaví šedesátku. Desítky let staví kariéru na tom, že nemusí působit jako klasický hollywoodský svůdník, aby diváka přitáhl k obrazovce. Jeho filmové postavy bývají potrhlé, nedospělé, někdy až otravné, ale právě jeho kariéra hezky připomíná, jak velkou roli může v přitažlivosti hrát humor.
A výzkum naznačuje, že nejde jen o romantickou představu. Experimenty publikované v Personality and Social Psychology Bulletin ukázaly, že lidé hodnotili vtipnější potenciální partnery jako žádoucnější; humor navíc mohl signalizovat kreativitu a schopnost řešit problémy.
Smích má jednu nefér výhodu: za chvíli zapomeneš hodnotit
Na začátku rande možná ještě registruješ košili, účes a to, že na profilové fotce vypadal trochu vyšší.
Pak tě rozesměje tak, že musíš položit skleničku, a hodnoticí komise v hlavě jde na přestávku.
Humor vytváří okamžik, ve kterém se přestaneš dívat na člověka zvenčí a začneš něco prožívat spolu s ním. Výzkum seznamovacího chování navíc ukazuje, že společný smích souvisí s romantickým zájmem obou lidí, takže nejde jen o schopnost jednoho člověka předvádět stand-up. Důležitá je i vzájemná hra.
Adam Sandler: muž, který udělal kariéru z toho, že není uhlazený
Je na něm něco dokonale nesnobského. Dokáže přijít na červený koberec elegantně oblečený a potom být fotografován v obrovských kraťasech, tričku a teniskách způsobem, který naznačuje, že právě vyrazil koupit mléko. A přesto patří desítky let k nejúspěšnějším hollywoodským komikům.
foto wikimedia commons CC BY-SA 4.0
Možná právě to vysvětluje část jeho charisma. Nezdá se, že by celý život stavěl na touze být považován za nejkrásnějšího muže v místnosti. A ono je zvláštně sexy, když člověk nemusí permanentně prezentovat vlastní sexy verzi.
Steve Carell a ten podivný okamžik, kdy si všichni všimli, že zestárl velmi dobře
Podobný fenomén známe u Stevea Carella. Dlouho byl v kolektivní představivosti hlavně Michael Scott z The Office, muž, kterého bys na skutečném pracovišti pravděpodobně prosila, aby už přestal organizovat porady.
foto wikimedia commons CC BY-SA 2.0
Pak přišly šediny, vousy a internet si najednou všiml, že se situace dramaticky změnila. Jenže humor tam byl celou dobu. Vzhled se možná posunul, ale atraktivitu zvětšila kombinace obojího.
Jack Black nikdy nepotřeboval být klasický krasavec, aby zaplnil celou místnost
Jack Black je téměř učebnicový příklad toho, že charisma nepracuje podle katalogových proporcí. Vejde, začne mluvit, něco zahraje, zatváří se absurdně a najednou je celý prostor jeho. Není zajímavý navzdory humoru. Je zajímavý z velké části právě díky němu.
foto wikimedia commons CC BY-SA 2.0
A možná to funguje i proto, že smích naznačuje něco dalšího: energii, pohotovost, schopnost číst situaci a nebát se vypadat na chvíli trochu hloupě.
Jen pozor: „je vtipný“ neznamená automaticky „je hodný“
Tady je potřeba malá brzda. Humor může být přitažlivý, ale existují velmi různé druhy humoru. Je rozdíl mezi mužem, který dokáže udělat legraci sám ze sebe, a mužem, jehož nejlepší materiál pravidelně vzniká na účet servírky, bývalé partnerky nebo tebe.
Pozitivní humor bývá v romantických vztazích spojený s příjemnější interakcí, zatímco agresivní nebo ponižující huor může fungovat úplně jinak.
Takže pokud tě rozesměje, skvělé. Pokud se směješ a zároveň trochu doufáš, že příště nebude terčem zase někdo přítomný, možná to není charisma. Možná je jen nepříjemný velmi zábavným způsobem.
Nakonec si stejně pamatuješ hlavně to, jak ti s ním bylo
Dokonalý obličej může fungovat při prvním pohledu. Pak ale přicházejí hodiny u stolu, cesta autem, čekání na letišti, nedělní ráno, špatný den, rozbitá pračka a všechny ty obyčejné chvíle, ve kterých už se nikdo nedívá do objektivu. A člověk, který tě umí rozesmát právě tam, má překvapivě silnou konkurenční výhodu.
Možná proto muž našich snů nemusí vždycky vypadat jako muž našich snů na první fotografii. Někdy stačí pět minut rozhovoru.
A pak má čelist smůlu.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další články o mužích, vztazích a přitažlivosti najdeš na Poudree.cz. Zdroje: 1. Langley H. A., Shiota M. N. – Funny Date, Creative Mate? Unpacking the Effect of Humor on Romantic Attraction, Personality and Social Psychology Bulletin, 2024, DOI: 10.1177/01461672231202288. 2. Li N. P. et al. – An evolutionary perspective on humor: sexual selection or interest indication?, Personality and Social Psychology Bulletin, 2009, DOI: 10.1177/0146167209334786. 3. McGee E., Shevlin M. – Effect of humor on interpersonal attraction and mate selection, DOI: 10.3200/JRLP.143.1.67-77.