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Je Tereza Bledá stále bojovnicí UFC? Oficiální web říká ano, trenér Reinders má pochybnosti

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Tereza Bledá je na oficiálním webu UFC dál vedená jako aktivní bojovnice a letos prošla čtyřmi dopingovými kontrolami. André Reinders však tvrdí, že její smlouva už měla vypršet.
Je Tereza Bledá stále bojovnicí UFC? Oficiální web říká ano, trenér Reinders má pochybnosti

Je Tereza Bledá stále bojovnicí UFC? Oficiální web říká ano, trenér Reinders má pochybnosti

Zdroj: UFC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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