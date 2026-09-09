Je Tereza Bledá stále bojovnicí UFC? Oficiální web říká ano, trenér Reinders má pochybnostiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Je Tereza Bledá stále bojovnicí UFC? Oficiální web říká ano, trenér Reinders má pochybnosti
Manon Fiorot a Alexa Grasso se v Glendale střetnou v souboji dvojky a trojky muší váhy UFC. Obě se chtějí...
Ondřej Novotný zvažuje rozšíření váhových kategorií v Oktagonu až o pět nových divizí. Promotér chce...
Brandon Moreno jde do zápasu s Josephem Moralesem po dvou porážkách a s kurzem kolem 2,00, přestože stále...
Jason Jackson chce po působení v Bellatoru a PFL další velký krok. Tvrdí, že UFC s jeho podpisem váhá,...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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