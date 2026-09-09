Bývalá alkoholička Blanka z Ulice je pořádná divoška: Vztah s Evženem chladne, tak vytáhla pikantní pomůcku

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Bývalá alkoholička Blanka z Ulice je pořádná divoška: Vztah s Evženem chladne, tak vytáhla pikantní pomůckuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Láska, romantika a trochu pikantního zpestření čekají na obyvatele Ulice tento týden. Blanka s Evženem se snaží najít víc času jen sami pro sebe a Blanka přijde s nápadem, jak jejich vztah trochu okořenit. Evžen ale zůstane pořádně zaskočený, když v Blančině šuplíku objeví velmi zvláštní pomůcku. Své tajemství má také Michal, který se společně s novou kamarádkou Františkou pustí do pátrání po tajemném Zeldenlordovi. A zatímco jedni řeší lásku, jiní se snaží rozjet své podnikání nebo zjistit, kdo tajně upíjí Lumírovu slivovici...
Blanka to umí pěkně rozparádit.
Zdroj: Se souhlasem TV Nova
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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