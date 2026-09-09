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Bývalá alkoholička Blanka z Ulice je pořádná divoška: Vztah s Evženem chladne, tak vytáhla pikantní pomůcku

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Láska, romantika a trochu pikantního zpestření čekají na obyvatele Ulice tento týden. Blanka s Evženem se snaží najít víc času jen sami pro sebe a Blanka přijde s nápadem, jak jejich vztah trochu okořenit. Evžen ale zůstane pořádně zaskočený, když v Blančině šuplíku objeví velmi zvláštní pomůcku. Své tajemství má také Michal, který se společně s novou kamarádkou Františkou pustí do pátrání po tajemném Zeldenlordovi. A zatímco jedni řeší lásku, jiní se snaží rozjet své podnikání nebo zjistit, kdo tajně upíjí Lumírovu slivovici...
Blanka to umí pěkně rozparádit.

Blanka to umí pěkně rozparádit.

Zdroj: Se souhlasem TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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