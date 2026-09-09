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Semínka ostropestřce pro psy a kočky

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Játra psů a koček plní zcela zásadní úlohu – filtrují krev, odbourávají toxické látky a metabolizují stravu i léky. Podobně jako u lidí však mohou být játra zvířat přetížena, ať už v důsledku dlouhodobého podávání léků (např. při léčbě parazitů či kloubních onemocnění), po prodělané infekci nebo v důsledku nevhodného krmiva. Drcená semena ostropestřce mariánského představují bezpečný a mimořádně účinný způsob, jak jaterní buňky chránit.
Ostropestřec

Ostropestřec

Zdroj: Foto: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

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