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Nasypala jedlou sodu na mraveniště a druhý den po kolonii nezbyla ani stopa. Klíčová je ale vzdálenost 30 cm, kterou většina lidí nedodrží

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Vyzkoušejte si geniální trik a zbavte se mravenců jednou pro vždy. Dokonalým pomocníkem se stane obyčejná jedlá soda, která dokáže zázraky.
Jak se zbavit mravenců na zahradě přírodními způsoby

Jak se zbavit mravenců na zahradě přírodními způsoby

Zdroj: Martin LaBar / Creative Commons / CC BY-NC-2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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