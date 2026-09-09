Nasypala jedlou sodu na mraveniště a druhý den po kolonii nezbyla ani stopa. Klíčová je ale vzdálenost 30 cm, kterou většina lidí nedodrží

Jedlá soda je vynikajícím prostředkem, který vám pomůže jak při přípravě pokrmů, tak i při úklidu domácnosti. Své využití však má také na zahradě.
Velmi snadno a účinně se díky ní zbavíte nežádoucí přítomnosti mravenců i některých dalších škůdců. Vyžeňte tento hmyz ze své zahrady i bez použití nebezpečných chemikálií a dalších toxických látek. Jak mravenci v zahradě škodí
Přítomnost mravenců může být v určité míře pro vaši zahradu přínosná, protože vás dokáží zbavit některých druhů škůdců.
V určité fázi však mohou nadělat více škody než užitku. Ve složitém a rozsáhlém komplexu chodeb se snadno schovají a poskytnou útočiště i mšicím, které se velmi rády živí rostlinnou šťávou. V mraveništi se snadno skryjí a je velmi obtížné se jich účinně zbavit. Jak se zbavit škůdců
Přestože v obchodech v dnešní době existuje velké množství insekticidů a různých přípravků proti hmyzu, často bývají plné chemikálií,
jejichž dlouhodobé používání je nebezpečné pro životní prostředí i vaše zdraví. Abyste předešli spoustě problémů, sáhněte raději po přírodní alternativě, která je mnohem šetrnější, bezpečnější a ještě s ní ušetříte spoustu peněz. Potřebovat budete jen trochu jedlé sody. Jak použít sodu proti mravencům
Nejprve najděte mraveniště, odkud mravenci vylézají okupovat vaší zahradu nebo domácnost, a poté na něj nasypte pořádnou vrstvu jedlé sody.
Další vrstvu sody pak nasypte okolo něj v přibližné vzdálenosti 30 cm. Další den by po mravencích neměly zůstat ani památky. Vlivem prášku dojde ke změně prostředí, ve kterém se necítí příjemně a raději se ze zahrady odstěhují Zdroj fotografie: Depositphotos Další způsob, jak použít jedlou sodu
Pokud se mravenců nechcete nadobro zbavit, ale toužíte před nimi ochránit některé druhy rostlin, lze jedlou sodu využít k výrobě přírodní bariéry.
Nasypte tento účinný prášek okolo jednotlivých rostlin nebo celých záhonů a nechte působit. Mravenci i někteří další škůdci se jim raději obloukem vyhnou. Po dešti nebo zálivce je však potřeba vytvořit novou ochrannou vrstvu. Jak jinak se zbavit mravenců
Velmi účinně lze proti těmto škůdcům použít i jejich velmi vyvinutý čich. Právě ten jim umožňuje nacházet potravu i ve velké vzdálenosti od mraveniště,
a tak je nezřídka zavede i do lidských obydlí. Jejich čichovým senzorům však není příjemná vůně skořice i dalších druhů aromatického koření a bylin. Lze tedy směs nasypat na místa, kde se často vyskytují.
VIDEO Jak se zbavit mravenců v zahradě
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři