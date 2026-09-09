Podzimní únavu pomáhá zvládnout správná kombinace stravy, pohybu a tekutin. Organismus tak získá potřebnou energii

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Podzimní únavu pomáhá zvládnout správná kombinace stravy, pohybu a tekutin. Organismus tak získá potřebnou energiiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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S podzimem nastává úbytek energie i slunečního svitu, což se projeví na celkové náladě. Jarní a podzimní únava není nic nového. Mnozí přesně vědí, o čem je řeč. Pro organismus jsou tyto přechody ročního období zátěží, což se logicky projeví. Předcházet či minimalizovat úbytek energie a únavu lze pomocí životního stylu. Dostatek spánku, pitný režim, pravidelný pohyb a zdravá strava vám dokáží zajistit dostatek pohody i sil.
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Zdroj: Neznámý zdroj
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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