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Van de Zandschulp byl po třech hodinách jeden míč od vyřazení. Pak hrál ještě přes dvě hodiny – a vyhrál

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Botic van de Zandschulp už hrál tři hodiny. Prohrával s Arthurem Geou 0:2 na sety, třetí sada dospěla do tiebreaku a francouzský lucky loser měl za stavu 6:5 mečbol. Jeden míč. Pokud by ho Gea získal, odešel by do svého prvního grandslamového čtvrtfinále a Van de Zandschulp do šatny. Francouz poslal bekhendový volej do sítě. Zápas skončil o dvě hodiny a třináct minut později.
Van de Zandschulp byl po třech hodinách jeden míč od vyřazení. Pak hrál ještě přes dvě hodiny – a vyhrál

Van de Zandschulp byl po třech hodinách jeden míč od vyřazení. Pak hrál ještě přes dvě hodiny – a vyhrál

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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