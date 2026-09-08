Van de Zandschulp byl po třech hodinách jeden míč od vyřazení. Pak hrál ještě přes dvě hodiny – a vyhrál

A vyhrál ho Van de Zandschulp 3:6, 6:7, 7:6, 7:6, 6:4. Celkem strávili hráči na kurtu pět hodin a 13 minut, což z utkání udělalo čtvrtý nejdelší zápas historie US Open.
Gea nebyl jen jeden bod od vítězství. Ve čtvrtém setu znovu podával na zápas
To je na celém příběhu skoro ještě absurdnější. Zachráněný mečbol ve třetím setu nebyl poslední chvílí, kdy měl Van de Zandschulp prakticky sbaleno. Ve čtvrté sadě se hráči znovu dostali za stavu 4:4 do dlouhého gamu. Gea získal brejk a šel podávat na postup. Ani tentokrát zápas nedokončil.
Van de Zandschulp se vrátil, vynutil si další tiebreak a ten vyhrál 7:3. Po čtyřech setech tak oba hráli už více než čtyři hodiny a stav byl 2:2. Francouz přitom mohl mít dávno hotovo. Hned dvakrát.
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V rozhodující sadě Gea dlouho držel. Za stavu 3:3 čelil v jednom gamu pěti brejkbolům. Čtyři zachránil, pátý už ne. Van de Zandschulp se dostal do vedení 4:3, následně si podržel servis a za stavu 5:4 šel podávat na zápas. Tentokrát už žádný další obrat nepřišel.
Geův poslední forhend skončil v síti a třicetiletý Nizozemec mohl po pěti hodinách a třinácti minutách konečně přestat hrát tenis.
Po utkání přiznal, že postup ještě úplně nevstřebal. V New Yorku přitom čtvrtfinále nezažívá poprvé – v roce 2021 se při svém debutu dostal stejně daleko a zastavil ho až pozdější šampion Daniil Medveděv. Tentokrát ale cesta vypadala úplně jinak.
Gea měl před sebou historický příběh
Arthur Gea se přitom do hlavní soutěže ani nekvalifikoval. V posledním kole kvalifikace prohrál a do pavouku se dostal až jako lucky loser po odstoupení Caspera Ruuda. Přesto se probojoval až do osmifinále a proti Van de Zandschulpovi byl jediný bod od toho, aby se stal prvním lucky loserem v historii mužských grandslamů, který postoupí do čtvrtfinále.
Místo historického zápisu přišla nejkrutější možná varianta porážky. Dva sety náskoku. Mečbol. Servis na zápas ve čtvrtém setu. A pět hodin a třináct minut práce, po kterých pokračuje soupeř.
Pro jednadvacetiletého Francouze je to zároveň největší turnaj dosavadní kariéry. Na US Open už dříve hrál juniorskou soutěž, mezi muži ale letos nastoupil v hlavním pavouku poprvé. Má tedy dost času, aby si podobnou šanci vytvořil znovu.
Jen pravděpodobně nebude chtít dlouho poslouchat, jak neuvěřitelně blízko tentokrát byl.
Van de Zandschulpův největší výkon nebyl jeden úder
U podobného zápasu se snadno hledá hrdinský moment. Eso na mečbol. Fantastický winner. Zázračný return. Tady nic takového není potřeba.
Gea svůj jediný mečbol pokazil bekhendovým volejem a Van de Zandschulp prostě zůstal v utkání. Potom musel ještě odehrát více než dvě hodiny tenisu.
Právě to je na výsledku nejzajímavější. Zachránit mečbol znamená získat jeden bod. Zachránit zápas znamenalo potom přežít dalších několik desítek gamů, druhý tiebreak, další servis soupeře na vítězství a nakonec pátý set.
Van de Zandschulp byl jeden úder od cesty domů. Když konečně opravdu odešel z kurtu, byl čtvrtfinalistou US Open. Mezi těmito dvěma okamžiky ležely ještě více než dvě hodiny práce.
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