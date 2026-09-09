Shelton nikdy neporazil hráče Top 3. Pak přišel Alcaraz, pět setů a konec ve 3:33 ráno

Když zápas skončil, bylo v New Yorku 3:33 ráno. Ben Shelton už za sebou měl sedmnáct zápasů proti hráčům světové Top 3. Sedmnáctkrát odešel poražený. V úterý večer mu navíc los postavil do cesty Carlose Alcaraze, obhájce titulu, sedminásobného grandslamového šampiona a hráče, který do čtvrtfinále US Open přijel s bilancí 13:0 proti Američanům na grandslamech.
Shelton si pro první vítězství nad absolutní špičkou nemohl vybrat obtížnější scénář. Prohrál první set. Potřeboval pět sad. Na kurtu strávil čtyři hodiny a 28 minut. Alcaraz se po čtvrté sadě vrátil do zápasu a v rozhodujícím setu ani jeden hráč nepovolil servis.
Když Shelton konečně proměnil mečbol a vyhrál 6:7, 6:1, 6:3, 1:6, 7:6, ukazovaly hodiny v New Yorku 3:33 ráno. Později už v historii US Open žádný zápas neskončil.
Sedmnáct porážek neznamenalo, že Shelton neuměl hrát s nejlepšími. Znamenalo, že je ještě nedokázal porazit
Bilance 0:17 vypadá brutálně, ale sama o sobě nevysvětluje, jak daleko Shelton od Top 3 skutečně byl. Některé zápasy byly jednoznačné, jiné těsné. Američan už dokázal nejlepší hráče tlačit servisem, rychlostí forhendu i fyzickou intenzitou, jen stále chyběl poslední krok.
Proti Alcarazovi ho konečně udělal. Přitom začátek vůbec nevypadal jako noc, kdy má padnout dlouhá série. První set trval 70 minut a Alcaraz ho získal v tiebreaku. Španěl tím mohl zápas nasměrovat do dobře známého scénáře: mladší vyzyvatel předvede několik skvělých úseků, favorit přežije tlak a postupně si vezme kontrolu.
Shelton ale tentokrát nepovolil. Druhou sadu vyhrál 6:1, třetí 6:3 a Alcaraz začal chybovat způsobem, který u něj nebývá běžný. Nakonec nasbíral 53 nevynucených chyb. Shelton naopak držel výměny kratší, opíral se o servis a dokázal trestat chvíle, kdy Španěl ztrácel přesnost. Najednou nebyl Američan tím, kdo čeká, zda soupeř sníží úroveň. Alcaraz musel hledat způsob, jak zápas zachránit.
VIDEO Alcaraz se vrátil ve čtvrtém setu. A tím udělal Sheltonovo vítězství cennější
Čtvrtá sada ukázala přesně to, proč je Alcaraz sedminásobným grandslamovým vítězem. Po dvou špatných setech zvýšil intenzitu, třikrát Sheltonovi vzal servis a vyhrál 6:1. Američan, který byl pár desítek minut od největšího vítězství kariéry, se najednou ocitl v pátém setu proti hráči, který podobné momenty zvládal už mnohokrát.
Navíc se začala řešit Alcarazova fyzická kondice. Španěl během pauzy zvracel do ručníku a od začátku roku se teprve vracel po téměř pětiměsíční přestávce způsobené problémy se zápěstím. Přesto rozhodující set odehrál až do konce bez ztráty servisu a dostal zápas do závěrečného tiebreaku.
Právě proto by bylo laciné vysvětlit Sheltonovo vítězství jen zdravotním stavem soupeře. Alcaraz měl problémy, ale nezmizel. Ve třináctém gamu byl pořád přítomný hráč, kterého Shelton nikdy předtím neporazil a který proti Američanům na grandslamech ještě nikdy neprohrál. Shelton ho musel skutečně dorazit.
V rozhodujícím tiebreaku už nehrál proti bilanci 0:17
Před podobným zápasem může statistika fungovat jako připomínka toho, co se hráči ještě nepodařilo. Ve chvíli, kdy je ale pátý set 6:6, je všech sedmnáct předchozích porážek prakticky bezcenných. Rozhoduje deset nebo dvanáct bodů. Shelton šel do match tiebreaku agresivně, opřel se o servis a vyhrál 10:7. Poslední bod ukončil esem.
To je možná nejhezčí detail celé noci. Ne proto, že by jedno eso dokazovalo mentální přerod, ale protože Shelton v největším okamžiku kariéry nepotřeboval čekat na Alcarazovu chybu. Udělal to svou nejsilnější zbraní.
Po sedmnácti porážkách proti Top 3 tak první vítězství nepřišlo proti unavenému soupeři na menším turnaji ani v zápase, kde favorit působil celý večer mimo hru. Přišlo ve čtvrtfinále US Open proti obhájci titulu.
New York čekal do 3:33. Teď má jistého Američana ve finále
Zápas začal ve 23:05 místního času. To samo o sobě vytvořilo podmínky pro velmi pozdní noc, ale čtyři hodiny a 28 minut tenisu posunuly hranici ještě dál.
Předchozí rekord nejpozdějšího konce US Open padl. Fanoušci na Arthur Ashe Stadium zůstávali na tribunách ještě hluboko po třetí hodině ráno a Shelton po vítězství vtipkoval, že jeho kamarádi a sestra snad nebudou muset za pár hodin vstávat do práce.
Pro americký tenis má ale výsledek mnohem větší význam než jednu rekordní noc.
V semifinále se Shelton utká s Francesem Tiafoem, který o několik hodin dříve otočil čtvrtfinále proti Alexi Michelsenovi z 0:2 na sety. USA tak mají jistého mužského finalistu US Open.
Posledním Američanem, který vyhrál mužský grandslam, zůstává Andy Roddick právě z New Yorku v roce 2003. Od té doby domácí tenis čeká více než dvě desetiletí. Shelton nebo Tiafoe teď dostanou příležitost dojít jediný zápas od ukončení této série.
Shelton už v New Yorku jednou prorazil. Tentokrát ale přichází jiný hráč
Arthur Ashe Stadium není pro Sheltona novým místem. Už v roce 2023 se při svém prvním velkém průlomu dostal na US Open do semifinále a právě tady si vybudoval pověst hráče, který miluje hlasité publikum, velké zápasy a prostředí, v němž se tenis mění skoro v show. Od té doby se ale jeho pozice změnila.
Už není překvapivým mladíkem s obrovským servisem. V roce 2026 vyhrál Montreal, před US Open patřil do světové desítky a do zápasu s Alcarazem vstupoval jako nejlepší americký hráč žebříčku. Na turnaji předtím porazil Hurkacze, Shapovalova a Tsitsipase.
Chyběl mu skalp úplně nejvyšší úrovně. Teď ho má. A právě proto může být čtvrtfinále s Alcarazem důležitější než samotný postup do semifinále. Shelton věděl, že dokáže dojít daleko na grandslamu. Věděl, že může porážet hráče Top 10.
Nevěděl ještě, jaké to je porazit někoho z Top 3. Získat tuto zkušenost poprvé proti Carlosi Alcarazovi, v pěti setech, před domácím publikem a ve 3:33 ráno je poněkud extravagantní způsob, jak jednu statistiku konečně vymazat.
K Benovi Sheltonovi ale docela sedí.
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