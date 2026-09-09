Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Zapomeňte na 10 tisíc kroků. Studie ukázala, kolik jich stačí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Chytré hodinky to hlásí každý večer. Deset tisíc kroků, jinak jste den […]
Zapomeňte na 10 tisíc kroků. Studie ukázala, kolik jich stačí

Zapomeňte na 10 tisíc kroků. Studie ukázala, kolik jich stačí

Zdroj:
Reklama
Další články z Extrafit.cz
Řemeslo, které umí sotva dvě desítky Čechů. Zakázky mají na 2 roky dopředu
Řemeslo, které umí sotva dvě desítky Čechů. Zakázky mají na 2 roky dopředu
Obor, ve kterém v Česku pracuje pár set lidí a berou 5x víc než průměr
Obor, ve kterém v Česku pracuje pár set lidí a berou 5x víc než průměr

Existuje v Česku povolání, kde hrstka lidí bere každý měsíc částku, na […]

Sběratelé ze Slovenska teď vykupují tuhle maličkost z dob ČSSR i za 20 000 Kč. Čechům se válí v šuplících
Sběratelé ze Slovenska teď vykupují tuhle maličkost z dob ČSSR i za 20 000 Kč. Čechům se válí v šuplících

Leží zapomenuté na dně šuplíku, v plechové krabičce od bonbonů nebo ve […]

Stará váza z půdy může mít hodnotu i 100 000 Kč. Prohledejte staré bedny, jestli ji tam nenajdete
Stará váza z půdy může mít hodnotu i 100 000 Kč. Prohledejte staré bedny, jestli ji tam nenajdete

Na půdě nebo v zaprášené bedně po prarodičích nejspíš leží skleněná váza, […]

Nádobí, které stálo v každé kuchyni za socialismu. Dnes za sadu dávají sběratelé až 50 000 Kč
Nádobí, které stálo v každé kuchyni za socialismu. Dnes za sadu dávají sběratelé až 50 000 Kč

Skoro každá česká rodina si vybaví ten modrobílý porcelán s kytičkami, který […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

Web věnovaný sportu, posilování a zdravému stravování. Najdete zde tréninkové plány, tipy na cvičení pro začátečníky i pokročilé, doporučení k doplňkům stravy a rady, jak efektivně budovat kondici. Extrafit.cz se zaměřuje nejen na fyzickou stránku, ale i na celkovou pohodu – přináší motivaci,...

Všechny články tohoto autora →
Extrafit.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.