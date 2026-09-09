UFC Arizona: Manon Fiorot vs. Alexa Grasso. Rozbor zápasu a tipy

Na sobotním turnaji UFC Arizona v arizonském Glendale půjde o jeden z nejdůležitějších zápasů ženské muší váhy. Manon Fiorot je v aktuálním žebříčku UFC druhá, Alexa Grasso třetí a vítězka se může výrazně přiblížit dalšímu titulovému zápasu. Souboj je součástí hlavní karty turnaje v Desert Diamond Arena.
Fiorot diktuje vzdálenost
Fiorot má bilanci 13-2 a v UFC prohrála jediný zápas. V květnu 2025 nestačila při útoku na titul na Valentinu Shevchenko, které podlehla jednomyslně 47-48 na všech třech bodových lístcích. Nebyla to však jednostranná porážka. Francouzka dokázala šampionce vzít dvě kola a ukázala, že její styl funguje i proti absolutní špičce. Poté se vrátila proti Jasmine Jasudavicius a Kanaďanku ukončila na TKO už po 74 sekundách.
Největší výhodou Fiorot je schopnost držet zápas tam, kde ho chce mít. Podle statistik UFC trefuje v průměru 5,66 významného úderu za minutu, zatímco inkasuje 3,58. Její obrana proti strhům dosahuje 87 procent.
Pro Grasso je nepříjemná hlavně kombinace pohybu, kopů a vysokého tempa. Fiorot nemusí stát v kapse a měnit tvrdé údery. Dokáže se pohybovat do stran, trefovat při nástupu soupeřky a okamžitě se vracet na bezpečnější vzdálenost. Podobný problém měla Grasso proti Natalii Silvě. Brazilka ji na UFC 315 porazila 30-27 u všech tří rozhodčích.
Grasso potřebuje delší výměny
Alexa Grasso má za sebou výrazně lepší poslední zápas. V březnu ukončila Maycee Barber už v prvním kole a přerušila sérii dvou porážek. Bývalá šampionka tím připomněla, že v postoji není odkázaná jen na sbírání bodů. Dokáže soupeřku tvrdě potrestat, pokud dostane prostor rozjet boxerskou kombinaci.
Podle profilu Grasso na UFC trefuje 4,11 významného úderu za minutu. Proti Fiorot ale nebude rozhodovat jen přesnost. Mexičanka potřebuje zkrátit vzdálenost a dostat Francouzku do delších výměn, ve kterých může využít rychlé kombinace rukama. Pokud bude pouze pronásledovat Fiorot po kleci a čekat na její první útok, může Francouzka postupně sbírat kola.
Další možností je dostat zápas do klinče nebo na zem. Grasso už proti Shevchenko ukázala, že dokáže využít chybu soupeřky a rychle přejít k submisi. Problémem je obrana Fiorot proti strhům. Francouzka má dostatečnou fyzickou sílu, dobře pracuje s boky a většinu pokusů soupeřek o takedown zastavuje. Grasso proto nemůže stavět celý plán na tom, že Fiorot jednoduše stáhne na zem.
Favoritkou našeho rozboru je Manon Fiorot. Její vyšší tempo, pohyb a výrazně lepší obrana proti strhům jí dávají více možností, jak určovat průběh zápasu. Grasso má nebezpečnější momenty při delších boxerských kombinacích a dokáže trestat chyby, potřebuje však Fiorot přinutit bojovat způsobem, který jí nebude vyhovovat.
Hlavní tip MMAmag.cz je výhra Manon Fiorot na body. Zápas je vypsaný na tři kola a Francouzka má styl vhodný pro postupné sbírání bodů bez zbytečného rizika. Druhou možností je, že zápas skončí rozhodnutím rozhodčích. Fiorot dosud nebyla v profesionálním MMA ukončena a obě bojovnice mají dost zkušeností na to, aby se při vyrovnaném průběhu nedostávaly bezhlavě do rizika.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková