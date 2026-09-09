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Dvě divoké mývalí sestry si začaly vyrábět vlastní hračky. Jedna postup odkoukala od druhé

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Dvě mladé samice mývala trpasličího si z odpadu vyráběly míčky na hraní. Druhá sestra se postup naučila pozorováním.
Dvě divoké mývalí sestry si začaly vyrábět vlastní hračky. Jedna postup odkoukala od druhé

Dvě divoké mývalí sestry si začaly vyrábět vlastní hračky. Jedna postup odkoukala od druhé

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

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