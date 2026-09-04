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Dvě ženy mají stejnou penzi, ale jen jedna v ní má výchovné. Od roku 2027 se jejich penze může výrazně změnit

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Na účtu mohou dnes každý měsíc vidět naprosto stejnou částku. Přesto jejich důchody nejsou složené stejně. Pokud jedna z penzistek pobírá výchovné za děti a druhá nikoliv, od roku 2027 se tento rozdíl může projevit při valorizaci. Část výchovného se totiž přestane zvyšovat společně se zbytkem procentní výměry penze.
Jedna má v penzi výchovné, druhá ne: Změny od roku 2027 mohou jejich stejné důchody přepsat.

Jedna má v penzi výchovné, druhá ne: Změny od roku 2027 mohou jejich stejné důchody přepsat.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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