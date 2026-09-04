Jemná dýňová bábovka: Rychlovka, která doma navodí podzimní atmosféru

Konečně se blíží první chladnější dny a na farmářských trzích se objevují dýně. Přesně v téhle době mám chuť na něco teplého, voňavého a domácího. Dýňová bábovka je přesně to, co potřebuji – rychlá příprava, minimum námahy a výsledek, který vydrží vláčný i po několika dnech.
Dýně jsou typickou podzimní surovinou a v kuchyni se dají využít mnoha způsoby. Nejčastěji se používá dýně hokaido, která má jemnou chuť a dá se zpracovat i se slupkou. Obsahuje hodně beta-karotenu, vlákniny a je nízkokalorická. Těstu dodává vlhkost a jemně ho přislazuje.
Moje bábovka není nijak složitá. Těsto se připravuje na jeden zátah, všechny suroviny se jen promíchají a hotovo. Nepotřebujete mixér ani speciální techniku. Dýňové pyré můžete použít buď domácí (upečenou a rozmixovanou dýni) nebo hotové z obchodu. Obojí funguje stejně dobře.
Co dělá tuto bábovku výjimečnou
Hlavní přednost je v jednoduchosti a výsledku. Díky dýni zůstává těsto krásně vláčné a nemusíte se bát, že by bábovka po pár hodinách ztvrdla. Koření – skořice, zázvor, muškátový oříšek – dodávají moučníku typickou podzimní chuť, ale nejsou přehlušující. Můžete je klidně vynechat nebo upravit podle chuti.
Bábovka není přeslazená, takže se hodí k odpolední kávě i jako snídaně. Pokud máte rádi intenzivnější chuť, můžete přidat kousky čokolády nebo ořechy. Já osobně dávám přednost čisté verzi, kde vynikne samotná dýně a koření.
Seznam ingrediencí
- Dýňové pyré – 250 g
- Mouka hladká – 300 g
- Cukr krupice – 200 g
- Vejce – 3 ks
- Olej rostlinný – 120 ml
- Mléko – 100 ml
- Prášek do pečiva – 1 sáček (12 g)
- Skořice mletá – 1 lžička
- Zázvor mletý – ½ lžičky
- Muškátový oříšek – špetka
- Sůl – špetka
- Vanilkový extrakt – 1 lžička (volitelné)
Postup přípravy
- Troubu předehřejte na 180 °C. Bábovkovou formu vymažte máslem a vysypte moukou nebo strouhankou.
- V míse smíchejte mouku, cukr, prášek do pečiva, koření a špetku soli.
- V druhé míse vyšlehejte vejce s olejem, mlékem a dýňovým pyré. Pokud používáte vanilkový extrakt, přidejte ho sem.
- Suché ingredience přidejte k tekutým a jemně promíchejte, dokud se nespojí. Nepřemíchávejte, stačí, když se ingredience spojí.
- Těsto nalijte do připravené formy a uhlaďte.
- Pečte 40 až 50 minut. Ke konci do bábovky zapíchněte špejli, měla by vyjít čistá.
- Bábovku nechte vychladnout ve formě asi 10 minut, pak vyklopte na mřížku.
- Podávejte posypanou moučkovým cukrem nebo jen tak.
Tipy z praxe
Častá chyba je přemíchání těsta. Stačí, když se ingredience spojí, jinak může bábovka vyjít tužší. Další věc – nenechávejte ji ve formě moc dlouho po upečení, jinak spodek může zavlhnout.
Dýňové pyré si můžete připravit doma z dýně hokaido. Nakrájejte ji na kousky, upečte do měkka a rozmixujte. Slupku můžete nechat, je jedlá. Pyré by mělo být husté, ne vodnaté.
Bábovka vydrží v dóze nebo zabalená v alobalu klidně čtyři až pět dní. Díky dýni neztrácí vláčnost. Můžete ji také zmrazit nakrájenou na plátky a pak si ji podle potřeby rozmrazovat.
Tahle bábovka je jeden z těch receptů, které se vždycky povedly. Není na ní nic složitého, nepotřebujete speciální suroviny a výsledek stojí za to. Když ji upečete, celý byt voní skořicí a dýní – přesně ta podzimní atmosféra, kterou mám ráda.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková