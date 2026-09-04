Dva bývalí reprezentanti vedou čtvrtoligový Vyšehrad a točí film. Bednář přiznal, že ho role trenéra i herce vyhazuje z komfortní zóny

Když 24. června 2026 FC Slavoj Vyšehrad oznámil nové sportovní vedení, nešlo o běžnou tiskovku čtvrtoligového klubu. Na pozici hlavního trenéra nastoupil Roman Bednář, někdejší útočník Hearts, West Bromwiche a české reprezentace. Vedle něj usedl do role sportovního ředitele Jan Rajnoch, další bývalý reprezentant s bundesligovou minulostí. A oba zároveň stojí před kamerou jako herci třetího dílu filmové série, která prvními dvěma díly přitáhla do kin přes 1,2 milionu diváků.
Proč zrovna čtvrtá liga
Vyšehrad není obyčejný přeborový klub. Jeho historie sahá do roku 1907, ale poslední roky ji definuje něco jiného: korupční kauza, která vedla k vyloučení z třetí ligy a přeřazení do Pražského přeboru. Značka nesla reputační zátěž, kterou by běžný amatérský tým neustál. Vyšehrad ji ustál díky popkultuře; seriál a dva celovečerní filmy z něj udělaly nejznámější nižší fotbalový klub v zemi.
Bednář to nerámuje jako krok zpět. „Správnou cestou je čas a proces,“ řekl v prvním rozhovoru pro klubový web. Nechce kupovat hotová jména, nechce žoldáky. Chce stabilizovat áčko, pracovat s mládeží, budovat charakter kádru. Rajnoch doplňuje, že po čerstvém postupu do čtvrté ligy nechtěli rozbít fungující tým, ani finančně, ani hodnotově.
Že to Bednář myslí dlouhodobě, naznačuje i detail z jeho trenérského životopisu: je účastníkem turnusu licence UEFA PRO, nejvyššího trenérského vzdělání pod hlavičkou FAČR. Čtvrtá liga je startovní čára, ne cílová.
Film a trénink ve stejném týdnu
6. srpna 2026 padla první klapka Vyšehradu TŘY. Závěrečný díl trilogie kolem Laviho se podle tvůrců vrací ke kořenům, k fotbalu, k tandemu Lavi–Jarda, k tomu, co producent Ctibor Pouba nazývá „obrovskou buddy komedií“. Bednář i Rajnoch v něm hrají. Ne statisty. Role, které vyžadují čas před kamerou, opakování scén, dlouhé čekání mezi záběry.
Jak to jde dohromady s vedením mužstva? Bednář říká, že s tím počítali od začátku. První týdny po startu přípravy byl kvůli natáčení v klubu méně, mužstvo držel i asistent Jaroslav Klíma. V praxi Bednář nepomáhá jen jako herec, podílí se i na nácviku fotbalových scén, Rajnoch žertem mluví o roli technického poradce.
Natáčení probíhá přímo v areálu Slavoje, ale i na dalších místech. V Edenu. Na pražských lokacích. A na začátku září 2026 přišla velká stadionová akce v Pardubicích, kam dorazilo zhruba 2 500 fanoušků; podle FK Pardubice i lidé, kteří na fotbal běžně nechodí. Pardubice si navíc vyjednaly předpremiéru.
Komfortní zóna a nervozita
Bednář o herectví mluví překvapivě otevřeně. Hraje „napůl sám sebe“, ale s hereckým přikrášlením, a právě ta mezera mezi realitou a fikcí ho podle vlastních slov vyhazuje z komfortní zóny. Před štábem bývá nezvykle nervózní. Rajnoch doplňuje, že i jednoduchá akce se opakuje třeba dvacetkrát. Pro člověka zvyklého na tlak plného stadionu v Premier League je tohle jiný druh stresu. A právě to ho na tom baví.
Nejde přitom o první kontakt obou s kamerou. Bednář i Rajnoch se objevili už v dřívějších dílech vyšehradského univerza. Tentokrát je ale rozsah jiný, nejsou epizodní cameo, jsou součástí příběhu i reálného chodu klubu současně.
Popkultura jako páka, ne jako cíl
Síla projektu nespočívá v bizarnosti „reprezentanti ve čtvrté lize“. Spočívá v otázce, zda Vyšehrad dokáže převést popkulturní pozornost do fungujícího fotbalového organismu. První film měl přes 700 tisíc diváků, druhý přes 500 tisíc. Třetí díl míří do kin v roce 2027 přes distribuci Bioscop, přesné datum premiéry zatím oznámeno nebylo.
Pokud projekt udrží rovnováhu mezi PR a sportovní realitou, Vyšehrad získá něco, co si čtvrtoligový klub normálně nemůže koupit: celostátní pozornost, kterou lze přetavit do návštěvnosti, sponzorského zájmu i náboru mládeže. Pardubická akce ukázala, že to funguje aspoň jednorázově. Otázka za desítky milionů je, jestli to bude fungovat i v říjnovém dešti na domácím hřišti.
Bednář s Rajnochem tvrdí, že ano. Že chtějí fotbal „pro lidi“, aby na něj chodili rádi. Důkaz zatím nemají, mají plán, kameru a licenci UEFA PRO.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner