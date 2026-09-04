Turisté si zaplatili lehátka na celé září. Po příjezdu na pláž našli zamčený areál

Začátek září bývá na italském pobřeží pro řadu turistů ideální částí sezony. Pláže už nebývají tak přeplněné jako v červenci a srpnu, počasí stále přeje koupání, a někteří návštěvníci proto míří k moři právě v tomto období. Několik dovolenkářů v Cervii na pobřeží Jaderského moře však místo klidných dnů u vody řešilo nečekaný problém. Slunečníky a lehátka v plážovém areálu Bagno Miluna 209 měli zaplacené dopředu, někteří podle místních médií dokonce na celý měsíc. Když se ale na začátku září dostavili na místo, zařízení bylo zavřené.
Zaplaceno měli předem, služby ale nedostali
Problém byl o to nepříjemnější, že nešlo jen o turisty, kteří by si chtěli na místě pronajmout lehátko na jeden den. Část klientů měla služby objednané a uhrazené předem. Po příchodu na pláž tak zjistili, že nemají k dispozici to, za co již zaplatili. Okolnostmi případu se následně začaly zabývat také příslušné úřady a bezpečnostní složky poté, co se začaly objevovat stížnosti turistů.
Podle dostupných informací provozovatelé plážového zařízení přijali peníze za zářijové rezervace, následně však provoz předčasně ukončili. Přesné okolnosti jejich rozhodnutí a případná odpovědnost jednotlivých osob mají teprve posoudit příslušné orgány. Místní organizace sdružující provozovatele pláží zároveň upozornila, že předčasné uzavření zařízení během stanoveného období plážového provozu není v souladu s platnými regionálními pravidly.
Turisté nakonec o zaplacenou pláž nepřijdou
Pro návštěvníky, kteří už měli zářijové pobyty naplánované, přesto přišla poměrně dobrá zpráva. Cooperativa Bagnini di Cervia se rozhodla situaci řešit tak, aby turisté nezůstali bez služeb, za které zaplatili. Klienti Bagno Miluna 209 mají být podle oznámení postupně umístěni do jiných plážových zařízení na pobřeží v Cervii.
Náklady spojené s jejich přemístěním má převzít samotná organizace, takže turisté by neměli být nuceni znovu platit za slunečníky a lehátka, která už měli uhrazená. Lidé s platnou rezervací se mohou obracet přímo na kanceláře místní organizace, kde získají informace o dalším postupu a možnostech náhradního umístění.
Řešení se přitom netýká pouze zaplacených rezervací. Na úseku pláže, kde Bagno Miluna 209 přerušilo provoz, mají být dál zachovány také základní služby důležité pro bezpečný provoz pobřeží. Místní organizace uvedla, že zajistí záchranářskou službu i pravidelné čištění pobřeží.
ilrestodelcarlino.it, ravennaedintorni.it, regione.emilia-romagna.it