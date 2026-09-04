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Návrat ke kořenům. Samuraj a vězeň navazuje na japonské klasiky, kombinuje je s detektivkou

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Patříte mezi fanoušky klasických děl od Akiry Kurosawy jako Sedm samurajů či Yojimbo či jiných samurajských klasik, které jsou s japonskou kinematografií nezaměnitelně spjaty? Tak to by vás měla zaujmout také filmová novinka Samuraj a vězeň, počin od uznávaného festivalového tvůrce Kijošiho Kurosawy (ano, je to opravdu jen shoda jmen), která nabízí atmosférický návrat do starých časů i odvážný žánrový mix.
Návrat ke kořenům. Samuraj a vězeň navazuje na japonské klasiky, kombinuje je s detektivkou

Návrat ke kořenům. Samuraj a vězeň navazuje na japonské klasiky, kombinuje je s detektivkou

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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