Návrat ke kořenům. Samuraj a vězeň navazuje na japonské klasiky, kombinuje je s detektivkou

Kijoši Kurosawa
možná není v našich končinách tak známý jako jeho legendární jmenovec, v japonském filmu už ovšem dokázal zanechat nesmazatelnou stopu. Jednasedmdesátiletý tvůrce je matadorem mezinárodní festivalové scény, jenž se zhlédl v tvorbě Stanleyho Kubricka, Alfreda Hitchcocka či Andreje Tarkovského a je považován za mistra minimalismu i komorního vyprávění, který v tempu rozhodně nikam nespěchá a zaměřuje se na výtečné vykreslení psychologie svých postav. Tyto kvality ostatně ukazuje i v Samuraji a vězni
, který patří mezi jeho dosud nejambicióznější díla.
Vůbec poprvé se totiž ponořil do vděčného žánru japonských dobových dramat se samuraji, tzv. džidai geki. Dostáváme se tak do Japonska 16. století, kde sledujeme skutečnou postavu samuraje a pána provincie Settsu Murashigeho Arakiho, jenž se v období války vzepřel rozkazům lorda Nobunagy Ody, který dobýval celé Japonsko. Arakiho hrad se ocitá v obležení nepřítele a muž s mnoha bojovými zkušenostmi dokonce zajme Odova spojence a mistrného stratéga Kurodu. Jenže v době válečného plánování a politického pletichaření dochází za hradbami hradu k tajuplným vraždám a záhadným událostem. Araki si s jejich vyšetřováním neví rady, a tak požádá o pomoc právě svého vězně. Mezi oběma muži vzniká postupem času zvláštní pouto. Může ale Araki svému vězni vůbec věřit?
Snímek vychází z oceňovaného románu Honobua Jonezawy, Kurosawu ovšem historicky kontroverzní a mnohými negativně přijímaná osobnost Arakiho zajímala ještě předtím, než mu byla kniha doporučena ke zfilmování. „Vždycky mě zajímalo, proč se Araki rozhodl zradit Odu a uchýlil se i ke svým následným činům. To byla vždy historická záhada. Opravdu mě zajímala tato postava, která se v podstatě odchýlila od tehdejších společenských standardů a tradic. Měl jsem své vlastní spekulace, a když jsem si přečetl tuto knihu – i když byla fiktivní – zkoumala otázky, které jsem měl. Proto jsem chtěl tento film natočit,“ vysvětlil režisér v rozhovoru pro IndieWire.
Zároveň tvůrce neskrývá své ambice natočit poctivý japonský film způsobem, jakým se už dnes netočí, a navázat tím na ty největší klasiky. „Nechtěl jsem vymýšlet nový styl. Chtěl jsem film natočit co nejklasičtěji, protože dnešní publikum na velké japonské historické filmy ze 40. a 50. let téměř zapomnělo,“ vysvětluje režisér. Při tvorbě se tak nejvíce inspiroval vyprávěcími vzorci Akiry Kurosawy, zejména klasikou Krvavý trůn, či Mizogučiho 47 rōniny. Právě komorní a trpělivě vyprávěné japonské snímky ze 40. a 50. let připomíná ambiciózní novinka nejvíce.
Kurosawa tento styl kombinuje s mysteriózní a detektivní zápletkou. Výsledek proto dle recenze z webu RogerEbert.com „působí jako mix Agathy Christie, Shakespeara a samurajské školy“. Detektivní část je tu ovšem jen jednou z mála součástí komplexního vyprávění, které dává dohromady zejména sevřený a vrstevnatý obraz válečné doby a jedné velmi komplikované osobnosti, jejíž činy jsou pro Japonce dodnes záhadou. Araki v podání Masahira Motokiho je ukázkově nečernobílou postavou, která se vzpírá samurajským tradicím, smrt nevidí jako východisko a její činy budí velké otázky.
Jeho komplikovaný vztah s vězněm Kurodou pak patří mezi nejzajímavější pasáže snímku, stejně jako režisérovo hloubání nad stěžejními motivy snímku okolo smrti, víry, vzepření se tradicím či únavy z boje. Právě v těchto dialogových scénách je ostatně Kurosawa nejsilnější a hluboké promluvy dokáže prodat patřičně rezonujícím způsobem.
A právě díky tomu si Samuraj a vězeň vysloužil chválu zahraničních kritiků i velkou pozornost v Cannes. Na metakritickém webu Rotten Tomatoes dává filmu palec nahoru neskutečných 98 % zahraničních kritiků a s nadprůměrným ratingem 7,9 ho považují za inspirativní dílo, jež si z klasiky bere to nejlepší a kombinuje to s režisérovým typickým a často mírně nediváckým stylem. Samuraj a vězeň rozhodně nestrhne svým tempem, nekompromisně komorní a intimní přístup možná nesedne každému a celkově Kurosawa požaduje po svých divácích více trpělivosti, dokáže se jim za to ale skvěle odměnit. Lákavý žánrový mix i návrat ke kořenům najdete v českých kinech už ode dneška, tedy 3. září.
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Zdroj: CinemArt, Variety, Rotten Tomatoes, IndieWire, Rogererbert.com