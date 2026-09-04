Obec musí ředit vodu s obsahem uranu. Za půjčku cisterny platí desítky tisíc měsíčně

„Máme vodovod Petrovičky - Makov a druhý Předslav - Měcholupy, kde je voda kontaminovaná uranem. Takže z Petroviček, někdy i z klatovské vodárny, dovážíme vodu do druhé úpravny, abychom naředili kontaminaci na úroveň povolenou hygienou. To je hlavní důvod, proč denně vozíme čtyři cisterny, máme ji nasmlouvanou od dubna do října," uvedl starosta Miloslav Kreuzer (BEZPP).
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„SSHR rozdávala obcím tříkubíkové přívěsy, ale my máme cisternu na tatře na devět kubíků (metrů krychlových, m3). Za pronájem platíme 41 000 korun měsíčně. Máme to dražší, i provozně, ale když nemáte lidem co pustit z kohoutků, tak nám nic jiného jako provozovateli vodovodu nezbývá," řekl Kreuzer. Naředěnou pitnou vodu, asi 150 m3 denně, odebírá zhruba 400 obyvatel Předslavi a Měcholup a zemědělská firma. „Cisternu máme i kvůli suchu. Protože vodovodem Předslav - Měcholupy bychom všechny lidi neuzásobili, ta voda tu není," podotkl Kreuzer. Ve třech částech obce, kde není vodovod, si lidé také stěžují na vysychání studní, třeba v Němčicích.
Nový vrt byl také kontaminovaný
„Ve vodě z vrtu je 34 jednotek uranu a ředíme ji na 20. Nejsme jediní v okolí - na Horažďovicku je celé podloží prostoupené uranem, jde to od Příbramska, kde byly doly," připomněl. Obec zkusila vyvrtat nový vrt, ale byl také kontaminovaný. Podle Kreuzera se to sice dá řešit filtry, které uran eliminují, ale ty stojí miliony korun a navíc je musí jako radioaktivní odpad draze likvidovat specializovaná firma.
Předslav, sedm kilometrů od Klatov, má zpracovaný projekt napojení na nýrskou přehradu. „Čekáme jenom na to, až Klatovy postaví svoji část přivaděče, a my bychom se mohli napojit," uvedl starosta. Od Točníku do Makalov chybí Klatovům 800 metrů. „Mají vše připravené, ale vysoutěžily dodavatele stavby, který odmítá převzít staveniště," postěžoval si Kreuzer. Dvoukilometrovou rouru z Makalov do Předslavi si pak obec natáhne na své náklady za několik milionů korun a mohla by pak napojit na vodovod i své zbylé části. „To už bychom dokázali teď, ale nemáme dost vody," řekl. Vodu z vodovodů mají teď Předslav, Měcholupy, Petrovičky a Makov.
Lidé musí s vodou šetřit, vodné a stočné proto zdraží
Předslav měla měla od roku 2021 výjimku od hygieniků na tři roky, pak ji prodloužila, ale potřetí už nemůže. „O to intenzivněji to teď řešíme. Už loni jsme měli cisternu od června do října. Přes zimu to zvládáme, protože spotřeba není taková. Lidé nenapouštějí bazény, nezalévají záhony. A i když jsme v létě vydali nařízení, že se to nesmí, tak to stejně dělají," řekl. Občané platí za vodné a stočné asi 76 Kč/m3. „Ale zdražíme, zřejmě razantně. Abychom lidi přesvědčili, že s vodou mají šetřit. Cena se stanovuje vždy k začátku nového roku," dodal.
SSHR letos rozeslala obcím ještě tři menší cisterny na pitnou vodu - nejnověji dvě Žereticím v Královéhradeckém kraji a už dříve Jesenici na Rakovnicku. Důvodem je vysychání tamních studní. Letošní rok v ČR patří zatím k nejsušším od roku 1961.