Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Obec musí ředit vodu s obsahem uranu. Za půjčku cisterny platí desítky tisíc měsíčně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Obec Předslav na Klatovsku si od Správy státních hmotných rezerv (SSHR) půjčila autocisternu na pitnou vodu. Bude ji využívat do října, než lidé sníží odběry. Obec má sice dva vodovody napojené na vrty, ale v jednom je nadlimitní obsah uranu, a tak tuto vodu musí ředit dovozem vody z druhého vrtu. Bez cisterny by 400 obyvatel mělo jen užitkovou vodu a pitnou by obec musela nakupovat a vozit do vsi.
Obec musí ředit vodu s obsahem uranu. Za půjčku cisterny platí desítky tisíc měsíčně

Obec musí ředit vodu s obsahem uranu. Za půjčku cisterny platí desítky tisíc měsíčně

Zdroj: Správa státních hmotných rezerv ČR
Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Muž se za chůze obnažoval před lidmi. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání
Muž se za chůze obnažoval před lidmi. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání
Na Světovaru vznikl velkokapacitní parkovací dům pro 433 vozidel. Má osm podlaží
Na Světovaru vznikl velkokapacitní parkovací dům pro 433 vozidel. Má osm podlaží

Nový velkokapacitní parkovací dům pro 433 vozidel vznikl v areálu kasáren a pivovaru na Světovaru v...

Z Plzně do Domažlic začnou jezdit repasované vlaky, České dráhy střídá Arriva
Z Plzně do Domažlic začnou jezdit repasované vlaky, České dráhy střídá Arriva

Na železniční trati z Plzně do Domažlic bude od poloviny prosince vozit cestující Arriva. Po letech tak...

Soud zamítl stížnost kvůli průzkumu Březového potoka, mohlo by tam být úložiště
Soud zamítl stížnost kvůli průzkumu Březového potoka, mohlo by tam být úložiště

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost obce Chanovice na Klatovsku, a potvrdil tak rozhodnutí o...

Rodiče tisíců dětí o své pediatričky nepřišli. Mají nové prostory v bývalém úřadu
Rodiče tisíců dětí o své pediatričky nepřišli. Mají nové prostory v bývalém úřadu

Velké emoce vzbudila v posledních měsících rekonstrukce soukromé polikliniky na Doubravce, kvůli níž musely...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.