Turisté na Mykonosu musí být dnes obezřetní. Ostrov vyhlásil velmi vysoké riziko požárů.

Turistická sezona v Řecku ani na začátku září nekončí a na oblíbených ostrovech stále tráví dovolenou tisíce zahraničních návštěvníků. Právě ti by nyní měli na Mykonosu věnovat zvýšenou pozornost místním výstrahám. Ostrov patří v pátek 4. září mezi oblasti, pro které řecká civilní ochrana vyhlásila velmi vysoké nebezpečí vzniku požárů, označované jako kategorie 4. Nejde tedy o informaci, že by celý Mykonos v tuto chvíli zachvátil rozsáhlý požár. Výstraha upozorňuje především na to, že případný oheň může za současných podmínek vzniknout snadněji a následně se velmi rychle šířit. Do stejné kategorie byly pro dnešek zařazeny celé Kyklady, Kréta, Attika, Euboia a části severního Egejského moře.
Mykonos bičuje silný vítr
Za zhoršenou situací stojí především kombinace dlouhodobě vyschlého terénu a silného větru, který je pro Kyklady typický, ale v případě požáru představuje zásadní komplikaci. Na Mykonosu dnes vane severní vítr přibližně o síle šesti stupňů Beaufortovy stupnice. Právě vítr může roznést žhavé částice na značnou vzdálenost a z lokálního ohniska během krátké doby vytvořit problém pro mnohem větší území. Místní civilní ochrana proto přešla do zvýšené pohotovosti a její upozornění není určeno pouze obyvatelům či podnikatelům, ale výslovně také návštěvníkům ostrova.
Řecké úřady současně zařadily Kyklady mezi oblasti, ve kterých byl kvůli velmi vysokému požárnímu riziku aktivován režim Red Code. Ten se vztahuje především na připravenost státních a místních složek. Znamená zvýšenou mobilizaci lidí, techniky a prostředků pro případ, že by k požáru skutečně došlo. Pro turisty to není signál k automatickému odjezdu z ostrova, ale důvod sledovat aktuální pokyny a nepodceňovat ani zdánlivě běžné činnosti v suché krajině.
Řecké ostrovy jsou dnes ve vysoké pohotovosti. Krétě a Mykonosu hrozí kvůli větru požáry.
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Turisté by měli zapomenout na otevřený oheň i grilování
Místní upozornění je poměrně jednoznačné. Zakázány jsou činnosti, při kterých může vzniknout otevřený plamen nebo jiskra. Týká se to pálení větví a dalších materiálů, používání ohně ve volné přírodě i některých prací, při nichž vznikají jiskry. Řecká civilní ochrana mezi rizikovými aktivitami obecně uvádí také používání venkovních grilů, svařování či práci s některými řeznými nástroji. Zvláštní opatrnost je namístě také u cigaret. Odhozený nedopalek může být za sucha a při silném větru dostatečným zdrojem zapálení vegetace.
Pro běžného turistu pobývajícího v hotelu nebo ve městě to neznamená zásadní omezení dovolené. Opatrnější by však měli být lidé, kteří se vydávají autem nebo na čtyřkolce do méně zastavěných částí ostrova, plánují pěší výlety suchou krajinou nebo tráví čas mimo hlavní turistická centra. Pokud by místní úřady omezily přístup do konkrétní lokality, je nutné zákaz respektovat. Podobná opatření nejsou v Řecku při vysokém požárním nebezpečí neobvyklá. Například na Naxu bylo pro dnešek v některých rizikových oblastech omezeno procházení a pohyb osob a vozidel, přičemž za porušení pravidel může následovat pokuta 300 eur. Neznamená to, že stejné omezení automaticky platí také na Mykonosu, ukazuje to ale, jak vážně řecké úřady současnou situaci berou.
Výstraha nekončí dnešním večerem
Důležitá je také nejnovější informace vydaná v pátek odpoledne. Velmi vysoké nebezpečí požárů bude v Kykladách pokračovat také v sobotu 5. září. Kategorie 4 má podle aktuálního řeckého výhledu znovu platit pro Kyklady, celou Krétu, Attiku, Euboiu a ostrovy Chios a Ikaria. Také na sobotu proto řecké úřady pro Kyklady počítají s režimem zvýšené připravenosti Red Code. Turisté, kteří na Mykonosu zůstávají přes víkend, by tedy neměli považovat dnešní upozornění za jednodenní záležitost.
Při kouři nebo ohni je důležité nečekat
Pokud návštěvníci ostrova zaznamenají kouř nebo oheň, místní civilní ochrana žádá, aby situaci oznámili okamžitě. V Řecku lze kontaktovat hasiče na čísle 199 nebo využít evropskou tísňovou linku 112. Ta je zdarma, funguje nepřetržitě a může zároveň sloužit k hromadnému varování lidí v konkrétní oblasti. Na moderních telefonech mohou příchozí krizová upozornění dorazit prostřednictvím systému Cell Broadcast a objevit se přímo na obrazovce mobilu společně s výrazným zvukovým upozorněním. Pokud by tedy turistovi během pobytu přišla zpráva od 112 s pokyny k přesunu nebo vyhnutí se určité oblasti, měl by se jimi bez prodlení řídit.
Současná situace tak není důvodem k panice ani k automatickému rušení dovolené na Mykonosu. Je však důvodem k vyšší opatrnosti. Čtvrtý stupeň je na řecké pětistupňové škále už velmi vysokým rizikem a kombinace suché krajiny se silným větrem znamená, že případné ohnisko se může rychle změnit ve vážný problém. Pro turisty je proto nyní nejdůležitější sledovat místní upozornění, vyhnout se jakékoli manipulaci s otevřeným ohněm a mít zapnutý telefon pro případ, že by civilní ochrana rozeslala další instrukce.
civilprotection.gov.gr, mykonosvoice.gr, civilprotection.gov.gr – informace k lince 112, e-naxos.eu