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Turisté na Mykonosu musí být dnes obezřetní. Ostrov vyhlásil velmi vysoké riziko požárů

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Oblíbený řecký Mykonos se v pátek 4. září dostal do čtvrtého stupně požárního nebezpečí. Úřady varují turisty před otevřeným ohněm a situace se podle nejnovější předpovědi nezlepší ani v sobotu.
Turisté na Mykonosu musí být dnes obezřetní. Ostrov vyhlásil velmi vysoké riziko požárů.

Turisté na Mykonosu musí být dnes obezřetní. Ostrov vyhlásil velmi vysoké riziko požárů.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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